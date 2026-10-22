Europa League, il Milan crolla in Inghilterra: il Bournemouth ne fa 3

Il Milan affonda sotto il diluvio del Vitality Stadium. È il Bournemouth a fare festa, imponendosi per 3-0 grazie a due calci di rigori trasformati nel primo tempo e a una perla su punizione nella ripresa, ma sulla sconfitta della squadra di Amorim pesa come un macigno l'espulsione di Maignan che provoca anche il 2-0. I padroni di casa sfiorano il vantaggio già al 5', quando Evanilson manda a lato di un soffio un colpo di testa. Pochi istanti più tardi, l'arbitro viene chiamato al Var per un fallo di mano di De Winter commesso subito dopo l'incornata dell'avversario. L'arbitro indica il dischetto. Dagli undici metri si presenta Kluivert, che spiazza Maignan e porta avanti i suoi.

Gli inglesi giocano meglio e al 27' vanno al tiro da fuori con Hill, ma Maignan è attento e devia in corner. Dall'angolo seguente, il portiere e capitano commette una clamorosa ingenuità mettendo le mani in faccia ad Adams. Il direttore di gara punisce il francese con un rosso diretto e assegna un nuovo calcio di rigore agli uomini di Rose. In campo entra Torriani al posto di Hutchinson. A incaricarsi la battuta è Tavernier, che spiazza il neo entrato e firma il 2-0.