I giudici sfasciano il piano anti-clandestini

Fausto Carioti 11 ottobre 2024

La magistratura europea serve l’assist e quella italiana lo raccoglie nemmeno sei giorni dopo. Il risultato è l’ennesima picconata alle politiche di contrasto all’immigrazione irregolare. Le decisioni delle toghe, infatti, puntano a frantumare il concetto di “Paese di origine sicuro”, sul quale poggia la normativa per i richiedenti asilo. E in questo modo mettono in pericolo anche l’“operazione Albania”, l’intesa siglata da Giorgia Meloni con Edi Rama per far sbarcare sull’altra sponda dell’Adriatico le navi italiane cariche di migranti provenienti da quei Paesi ed esaminare lì le loro domande di protezione. Ogni anno il ministero degli Esteri, assieme a quelli dell’Interno e della Giustizia, pubblica per decreto la lista dei Paesi extracomunitari sicuri. Sono gli Stati nei quali i diritti umani vengono rispettati quanto basta da poterci rispedire i loro cittadini, se risultano essere irregolarmente presenti sul territorio italiano. (...)