Roma, sfonda a calci e pugni il vetro della metro: 38enne romeno semina il panico

Scene di ordinaria follia a Roma, dove un uomo a torso nudo ha preso a calci il vagone della Metro A. Stando alle prime informazioni, il fatto sarebbe avvenuto sabato 19 ottobre intorno alle 16. Nel filmato, diventato in poco tempo virale, si vede un romeno 38enne che prende a spallate e calci la porta del vagone. Nel video lo si vede infatti danneggiare la porta automatica del convoglio fino a renderla inagibile. A torso nudo l'uomo ha cominciato a dare in escandescenze, spaventando i passeggeri presenti a bordo, che in pochi minuti hanno abbandonato la carrozza.

Una volta rimasto da solo, il 38enne ha rotto il vetro della porta. Successivamente sono intervenuti gli agenti di sicurezza presenti in stazione che hanno allertato le forze dell'ordine. Queste ultime, giunte sul posto, hanno immobilizzato l'uomo in evidente stato di alterazione. Fermato, il 38enne è stato accompagnato in commissariato e in seguito denunciato per danneggiamento.

Verona, Salvini e l'immigrato: strano dire che un accoltellatore non ci mancherà?

Un accadimento, quello della Capitale, che precede quanto accaduto domenica mattina a Verona. Nella stazione di Porta Nuova, un uomo di nazionalità straniera si è scagliato contro gli agenti di polizia armato di coltello, poi è stato ucciso da un colpo di pistola sparato da un poliziotto.