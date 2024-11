Salvini, coppia di nordafricani mangia senza pagare? Lo sfogo: "La porta è quella. Basta!"

01 novembre 2024 a

"Scene surreali sul lungomare di Porto San Giorgio (Fermo), identificata una coppia di nordafricani: pranzano, non pagano, e poi danno in escandescenze davanti alle forze dell’ordine. La donna si spoglia in mezzo alla strada, lui sfonda il lunotto della volante": Matteo Salvini ha riportato questo fatto di cronaca sul suo profilo su X. E alla fine ha commentato: "Se non ti stanno bene le nostre regole e i nostri principi, la porta è quella. Basta!".

Infine il ministro dei Trasporti ha aggiunto: "MENO QUARANTANOVE: CONDANNATO O ASSOLTO PER AVER BLOCCATO GLI SBARCHI? Venerdì 20 dicembre scoprirò se per la giustizia sono colpevole di aver fermato l’immigrazione clandestina. L’ho fatto e lo rifarei, per la dignità dell’Italia, per la sicurezza degli italiani, per il futuro dei nostri figli". Il riferimento è al processo Open Arms che vede il vicepremier imputato con le accuse di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio per aver ritardato lo sbarco di 147 migranti a bordo della nave della ong spagnola nel 2019, quando era ministro dell'Interno.

La notizia riportata da Salvini risale a lunedì 28 ottobre, poco dopo le 13:30, quando i due clienti avevano appena finito di pranzare in un locale di Porto San Giorgio. Subito dopo la segnalazione del titolare del ristorante per il mancato pagamento del conto, sul posto è arrivata la polizia. A quel punto la donna ha iniziato a spogliarsi mentre il compagno si è dato alla fuga, salvo poi essere rintracciato dagli agenti. E immediatamente è scattata la denuncia.