4 di sera, Antonio Caprarica e gli immigrati: "Perché la polizia è il nemico"

07 dicembre 2024 a

a

a

Dopo il calcio e il tennis, lo sport più praticato in Italia in questi giorni sembra l'attacco alle forze dell'ordine. I nostri militari - che siano carabinieri, poliziotti o agenti della polizia penitenziaria - vengono associati alla violenza contro quelli che sono considerati "poveri cittadini". La "rivolta" sociale contro le forze dell'ordine è partita prima dalla politica, con alcuni esponenti della sinistra italiana in prima linea. E poi anche dalla società civile, con alcuni residenti del quartiere milanese Corvetto che hanno messo a ferro e fuoco l'intera zona.

Non solo politici e privati cittadini. Anche esponenti del mondo dello spettacolo si sono esposti per attaccare le forze dell'ordine. Come lo stesso Roberto Vecchioni che a In Altre Parole si è reso protagonista di uno sfogo senza precedenti contro la polizia milanese. "Questo di Milano è stato un fatto increscioso e spaventoso - ha esordito il cantautore -. Ognuno ha detto la sua. Fatto sta che sinceramente non si corre all'impazzata per le vie di Milano dietro due ragazzi in vespa. Questa è una cosa veramente fuori da tutte le possibili minori intelligenze che esistano - ha concluso - perché gli si sta vicino e basta. È finita lì la situazione".

"Non si corre all'impazzata dietro una vespa". Vecchioni, il delirio sui carabinieri: esplode il caso | Video

A 4 di sera, il talk show politico di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio, si è parlato a lungo di forze dell'ordine. "La polizia viene avvertita come nemico perché questo è il risultato di una politica securitaria rispetto all'immigrazione - ha spiegato Antonio Caprarica, ospite della trasmissione -. Noi abbiamo totalmente eliminato dal nostro lessico quotidiano e politico il tema della integrazione degli immigrati".