Dritto e rovescio, "cosa pensano gli islamici delle violenze in piazza": sfregio alle donne e all'Italia

17 gennaio 2025 a

a

a

Tutta Italia si è indignata per quanto accaduto la notte di Capodanno in piazza Duomo a Milano, con almeno 8 ragazze che hanno denunciato di essere state aggredite e molestate sessualmente da un branco di ragazzi e uomini di origine straniera. La Procura sta indagando sul rito islamico della Taharrush Gamea, la pratica di "assediare" donne isolate e "sottometterle" già vista in varie occasioni pubbliche, dal capodanno di Colonia nel 2016 in avanti.

A non indignarsi, però, sono molti esponenti delle comunità islamiche che ribaltando la questione incolpano le vittime di essersi trovate nel posto sbagliato nel momento sbagliato o, addirittura, di aver provocato i loro aggressori. Una mentalità retrograda che si rispecchia in quanto raccolto da una inviata di Dritto e rovescio, il talk del giovedì sera di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio.

La giornalista gira per Milano microfono in mano intervistando alcuni immigrati. In onda vanno tre dichiarazioni, tutte in egual misura sconcertanti e sconfortanti.

"Lei che cosa pensa delle donne occidentali che vanno in giro con le gonne corte?", domanda a un uomo. "Male. La donna musulmana è sempre dentro casa. A preparare da mangiare, a portare i figli a scuola... La legge è così", taglia corto lui.

Altro giro, altra condanna morale per le vittime: "A Capodanno a Milano a Milano si è ritrovata in mezzo a tanti uomini e l'hanno molestata". "E com'era vestita?", domanda l'immigrato. "Perché dipende da com'era vestita?", "Dipende da com'era vestita e da come sta lei. La donna è donna, non va dove ci sono dieci uomini".

"A Capodanno una ragazza è stata molestata", è la domanda dell'inviata di Del Debbio a un altro ragazzo, che replica secco: "Ha provocato lei. Secondo me sì, se ti metti in mezzo a degli uomini con una gonna corta secondo me ha provocato".