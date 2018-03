Golia contro Davide. E' la querelle in atto tra il Vaticano e un sito web spagnolo ultraconservatore, spesso critico in passato nei confronti di papa Bergoglio. Scrive Il Giornale che la Segreteria di Stato Vaticana ha dato incarico ai suoi legali dello studio Baker & Mckenzie, tra i più potenti e influenti al mondo, di diffidare www.infoVaticana.com dall'utilizzo del termine "Vaticana" all'interno del suo nome.

"Non contestiamo il contenuto del sito, che può essere di destra, di sinistra e può scrivere ciò che vuole - riferiscono fonti d'Oltretevere riportate dal quotidiano di via Negri - ma chiediamo che non utilizzi quel loro e quel dominio, che potrebbero indurre il visitatore a pensare che si tratti del sito ufficiale della Santa Sede". Il problema? Che il sito ha scritto più volte con tono critico circa l'operato del Pontefice argentino. Perchè se ne parlasse al contrario in toni positivi, c'è da dubitare che il centro della cattolicità mondiale si occuperebbe di un piccolo sito.