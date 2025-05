Papa Leone XIV, il mistero dello stipendio: quanto prende al mese?

Tutte le sue spese (vitto, alloggio, trasporti, assistenza sanitaria, sicurezza) sono invece state interamente coperte dalla Santa Sede. Non solo, perché Bergoglio aveva scelto di abitare nella Domus Sanctae Marthae, anziché nell'appartamento papale, come scelta di ulteriore umiltà. Cosa deciderà Prevost però non è dato sapersi. Papa Leone seguirà l'esempio di Bergoglio o incasserà lo stipendio?

Certo è che negli anni la retribuzione per i componenti del clero è cambiata. Fino al 2021, i cardinali della Curia Romana percepivano uno stipendio mensile tra i 4mila e i 5.500 euro. Ma con i tagli voluti da Papa Francesco è stato applicato un meno 10 per cento, poi seguito da ulteriori riduzioni delle indennità. Risultato? Oggi lo stipendio medio si aggira intorno ai 5mila euro al mese. Diverso discorso invece per i vescovi che percepiscono circa 3mila euro mensili, mentre i sacerdoti si attestano su uno stipendio medio di circa 1.200 euro. Frati e suore, infine, non percepiscono un reddito vero e proprio, a meno che non ricoprano ruoli specifici.