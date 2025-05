Sanremo 2025? Che sorpresa: chi guida la classifica ora

Sono trascorsi 100 giorni dal sipario calato sul Sanremo 2025 targato Carlo Conti e c’è da chiedersi cosa sia rimasto dei brani che ci intontirono all’Ariston allorchè venne incoronato, a sorpresa, Olly. Non molto, vero, ma neppure le briciole se analizziamo il mercato discografico odierno, asfittico e a tratti agonizzante. Un tempo Lelio Luttazzi urlava in radio il successo di un brano nella sua Hit Parade ma erano anni d’oro: se un 45 funzionava, vendeva milioni di copie. Successivamente sono intervenute altre classifiche come quella della FIMI, ora comandano piattaforme a pagamento che offrono lo streaming on-demand di brani di case discografiche ed etichette indipendenti, incluse Sony, EMI, Warner Music Group e Universal. E che redigono graduatorie le più autorevoli (o le meno ingannevoli, fate voi) possibili.

Spotify offre un servizio attendibile. E ad esso ci siamo rivolti per capire meglio quali canzoni sanremesi continuano a piacere. Si parla non di venduto, quindi, ma di ascolti visibili nella graduatoria aggiornata al 10 maggio. Questo significa che se un brano ha furoreggiato tre mesi fa ma poi si è impantanato, scala verso il basso. È il caso lampante di Battito di Fedez: partito forte nei giorni sanremesi con 46.576.681 ascolti, quelli sono rimasti: si è fermato, non lo ascolta più nessuno e, precipitando, è disceso in 23esima posizione perché non genera nuovi contatti. Per rimediare, cosa si è inventato il rapper milanese che due giorni fa si è distinto per aver attaccato addirittura Papa Leone XIV (“Due vicende legate agli abusi sessuali del clero hanno toccato la figura di Prevost”, ha postato)? Ha provato a ricreare le atmosfere di un tormentone proponendo Scelte stupide, un furbo duetto con Clara che dovrebbe illuminarci verso le spiagge a suon di beat ma che non convince per niente: su Spotify è 50esimo!

Al primo posto aggiornato a ieri non troviamo un brano sanremese bensì Neon di Sfera Ebbasta. Solo secondo l’eroe dell’Ariston, Olly, che sta comunque legittimando il successo di Balorda Nostalgia prima a Sanremo (72.291.837 gli ascolti certificati da Spotify) con continui sold-out registrati per il tour che parte i 23 maggio da Padova: è tutto esaurito nelle date in calendario meno che a Pesaro e a Roma. Per trovare un altro sanremese nella Top 10 di Spotify bisogna scendere: Achille Lauro, che all’Ariston chiuse malamente settimo, piazza la sua Incoscienti giovani anche qui in settima posizione con 45.224.478 ascolti.

Altro balzo al tredicesimo posto per trovare Giorgia, sesta all’Ariston, con La cura per me (43.757.311 ascolti). Tra Giorgia e il brano Fuorilegge di Rose Villain (32.889.540 contatti) troviamo finalmente la canzone più significativa del Festival di Carlo Conti: Volevo essere un duro di Lucio Corsi che ha interessato 38.479.193 visitatori di Spotify ma, soprattutto, è ora seconda fra le canzoni in gara all’Eurovision che partirà martedì da Basilea: vanta oltre 6 milioni di ascolti su Spotify solo nell'ultimo mese (dati raccolti dall’1 aprile al 4 maggio). Sorprendente il 18esimo posto di Bresch con la curiosa La tana del granchio (31.934.532 ascolti) ma deludente il 26esimo di Gaia con la mediocre Chiamo io chiami tu (25.022.949). Male, malissimo anche la tanto decantata Elodie: di lei non vi è traccia nella Top 50. Non battono più tanto i Cuoricini dei Coma Cose che avrebbero dovuto essere la canzone piacevolmente assillante della nostra primavera come fu Ciao ciao dei Rappresentanti di Lista. Dopo aver iniziato bene (29.308.111 ascolti) ora è nel dimenticatoio e ha fatto la fine di Battito di Fedez, precipitando al 42esimo posto. E i loro i live non decollano affatto. Questo è rimasto del Sanremo 2025. Poco? Giudicate voi.