Michelle Obama, lo sfogo: "Fase di transizione, vado in terapia"

“Ho fatto il mio dovere - ha detto durante l'intervista -. Ho cresciuto due figlie meravigliose, tenuto insieme la famiglia e affrontato la Casa Bianca. Adesso però mi ritrovo a chiedermi: e io, che faccio? ”. Dunque, ha ammesso di essere entrata in una nuova fase della vita: "Sono in terapia perché sto attraversando una fase di transizione, sapete? Ora non ho più la scusa del 'i miei figli hanno bisogno di questo' o 'Mio marito ha bisogno di questo' o 'Il Paese ha bisogno di questo'. Sto facendo un tagliando, come si fa con la macchina. Ho la saggezza per dire: va bene, chiediamo una mano”.

“Sono in terapia. Sto vivendo una transizione”: una confessione intima quella che l'ex first lady degli Usa, Michelle Obama , ha fatto ai microfoni del podcast di Jay Shetty. La moglie di Barack Obama, 60 anni, ha raccontato di aver fatto i conti con la sindrome del nido vuoto. Le figlie Malia e Sasha, infatti, ormai sono grandi: una lavora come sceneggiatrice televisiva, l’altra ha finito l’università e ora si sta specializzando. E lei si è ritrovata da sola in casa.

Sulla presunta crisi di coppia col marito, sulla quale sono circolate diverse voci in passato, la signora Obama ha chiarito: “Quest'anno la gente non riusciva nemmeno a ipotizzare che stessi facendo una cosa per me stessa. Hanno presunto che io e mio marito stessimo divorziando. Non è contemplato che una donna adulta prenda una serie di decisioni per se stessa, giusto? Se fai qualcosa che non rientra nello stereotipo, sei vista come strana o problematica”.

Nessuna crisi, insomma, tra Barack e Michelle: i due stanno insieme dal 1989 e sono sposati dal 1992. Di recente hanno raccontato che una delle loro attività preferite è guardare la tv sul divano, come qualsiasi coppia normale. Anche se, come raccontato dall'ex first lady, non sempre vanno d’accordo sulla scelta di cosa vedere: “A lui piacciono quelle serie super cupe dove tutti sono tristi e poi muoiono. Gli dico sempre: ma perché ti piacciono solo le cose deprimenti?”.