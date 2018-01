"La tentazione forte non ce l'ho mai avuta, ma mai dire mai...". Milena Gabanelli parla così a proposito di un suo ingresso in politica che, dice, "mi ha corteggiata un po'... ogni tanto qualcuno mi chiede ma io so che posso essere più utile se posso continuare a fare il mio mestiere". Parlando ai microfoni di Radio Cusano Campus, l'ex conduttrice di Report ricorda anche che "dei giorni in cui si faceva il mio nome come presidente della Repubblica ricordo più che altro che pensavo a come uscirne" e si esprime poi sui candidati premier e i rispettivi punti forti del programma: del pentastellato Di Maio dice di "non aver capito se crede nell’euro o non crede nell’euro o crede nell’opportunità delle cose da dire in campagna elettorale, a seconda della piazza in cui si trova. La sua posizione sull’euro è quasi uguale a quella di Renzi sul canone. La gente è talmente infastidita da questa tassa brutta e l’Europa da molti viene vissuta come un problema, quindi cavalcare questi argomenti sembra che premi sempre. Ma non si dice la verità e non si fa evolvere la consapevolezza del cittadino, che sceglierà male".

Quanto alla flat tax, cavallo di battaglia di Berlusconi/Salvini "è una buona idea. Il tutto sta nelle percentuali ovviamente. Il 15% è inapplicabile. Ma anche il 25. A meno che tu non sia così certo che si rimetta in moto tutto il mondo. Per rimettere in moto tutto il mondo devi aver creato i presupposti e io non li vedo. Ma una cosa si può fare. Trovare il modo di eliminare un pò di sommerso, che ammonta al 15% del Pil".