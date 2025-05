Jurgen Klopp "ha firmato". Voce clamorosa, è il caos in Serie A

Secondo La Stampa, il matrimonio tra Jurgen Klopp e la Roma è più possibile che mai, ma l’agente del tecnico tedesco ha smentito tutto. L’edizione di martedì 20 maggio del quotidiano piemontese parla che l’allenatore tedesco ha detto sì alla squadra giallorossa. La corsa per la panchina giallorossa sarebbe ormai giunta ai suoi titoli di coda con la scelta più clamorosa da parte dei Friedkin, ma poche ore dopo la diffusione della notizia arriva la smentita direttamente dall’agente del tecnico tedesco, Marc Kosicke, che intervenuto ai microfoni del portale arabo winwinallsports non ha usato mezzi termini: “Ho letto la notizia di Klopp prossimo allenatore della Roma, non c’è niente di vero. Sta diventando noioso dover commentare continuamente queste voci. Una totale assurdità".

Parole che sanno di brusco risveglio da un sogno per i tifosi giallorossi, tra chi iniziava davvero a credere nell’arrivo dell’allenatore ex Borussia Dortmund e Liverpool, che secondo l'indiscrezione del quotidiano torinese aveva accettato la proposta messa sul piatto dalla Roma domenica 18 maggio alle 22.57, pochi istanti dopo il triplice fischio della gara contro il Milan. Secondo le informazioni della Bild, invece, Klopp si trovava a Maiorca al momento del presunto accordo con la Roma e attualmente soggiorna presso la sede centrale della Red Bull in Austria. Ha un contratto con l'azienda della durata di cinque anni e ha anche rinunciato a una clausola di uscita.