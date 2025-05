Jannik Sinner e Maria Braccini? A Roma... voci impazzite

Archiviati gli Internazionali d'Italia con un carico di entusiasmo e un pizzico di comprensibile delusione, Jannik Sinner si può concentrare ora sul suo prossimo obiettivo: il Roland Garros, il secondo slam stagionale (il primo, gli Australian Open, era stato vinto prima della squalifica di 3 mesi per il caso Clostebol) sempre sulla terra rossa a Parigi. Accanto al lato sportivo del rientro, però, ora torna d'attualità la vita privata del fenomeno di San Candido, numero 1 al mondo. Jannik è fidanzato? E se sì, con chi?

La telenovela Anna Kalinskaya pare definitivamente archiviata, con la parola "fine" amaramente posta al termine di una storia che è sembrata infinita ma che nella realtà dei fatti è durata una manciata di mesi, diciamo dalla primavera all'autunno del 2024. Da Roma, però, sono iniziate a circolare delle voci clamorose.

Sarebbe "riscattata la scintilla", suggeriscono i beninformati. Con la tennista russa? No. Mentre la bella Anna è alle prese con una imprevedibile crisi tecnica in quella che tutti pronosticavano sarebbe stata la stagione della sua definitiva affermazione, Sinner si sarebbe riavvicinato a Maria Braccini, la modella con aveva fatto coppia fissa fino a un anno fa (diciamo fino al primo storico successo a Melbourne) e con con la quale aveva anche convissuto qualche tempo a Montecarlo.

Come sempre in questi casi, si vive di indizi. Maria, sempre molto attiva su Instagram, ha pubblicato una foto dalla Fontana di Trevi a Internazionali appena conclusi. Un colpo di scena dopo il gossip (smentito dallo stesso Sinner) che parlava di un flirt tra il tennista altoatesino e un'altra bellezza russa, la modella Lara Leito (ex del divo di Hollywood Adrien Brody) con la quale era stato paparazzato nel Principato verso la fine del suo periodo di squalifica.