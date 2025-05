Milan, Scaroni ancora contro Boban: "Figuriamoci se..."

"Le parole di Boban? Non le so nemmeno, figuriamoci se sto ad ascoltare queste cose”. Commenta così Paolo Scaroni, presidente del Milan, quando gli chiedono se si è risentito alle parole di Zvonimir Boban contro di lui lanciate prima della finale di Coppa Italia, a "Milan Hello”: “È una persona che non dovrebbe mai essere nel calcio, non c'entra nulla con il calcio e col Milan seppur sia un grande manager — aveva detto l’ex attaccante — Una volta eravamo allo stadio con Maldini, che gli spiegava come io avessi lavorato anche nella Fifa e quindi potessi rendermi utile anche in Lega. Allora Scaroni mi ha chiesto di mandargli il mio curriculum, ovviamente io l'ho mandato a quel paese, l'ho buttato fuori dal mio ufficio e gli ho detto 'ma che ca*** ci fai tu nel calcio?’. E lui mi ha detto perché avrebbe dovuto sapere cosa ho fatto io nella vita”.

Sempre nel suo attacco al podcast, dopo l’aneddoto svelato, Boban aveva proseguito che se Scaroni “non è obbligato a conoscermi, allora anch'io non devo portargli rispetto — aveva concluso — Lui l'ha fatto in una maniera naturale, neanche rendendosi conto secondo me. Al momento ho reagito, ma poi non me la sono neanche presa più di tanto".