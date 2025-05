Lo Stato delle cose, Vannacci zittisce Fratoianni: caos in studio

Puntata caldissima a Lo Stato delle Cose, il talk del lunedì sera di Rai 3 condotto da Massimo Giletti. In studio c'è Nicola Fratoianni, leader di Sinistra italiana e deputato di Avs. In collegamento, invece, battaglia il generale Roberto Vannacci, europarlamentare e freschissimo vicesegretario della Lega. Un duello al calor bianco concluso con l'ovazione del pubblico di Giletti, a favore dell'autore de Il mondo al contrario. Il tema al centro del dibattito è Remigration Summit, il convegno di sabato scorso andato in scena a Gallarate e che ha radunato in provincia di Varese chi si oppone all'immigrazione clandestina. Ben presto, l'indignato Fratoianni dopo aver parlato di fascismo, nazismo e xenofobia accusa il suo interlocutore di "non volere l'Europa". Replica, secca e senza giri di parole, di Vannacci: "Voglio l’Europa delle nazioni che sono sovrane. La mia patria è l’Italia, sono pronto a morire per l’Italia ma non sono pronto a morire per Bruxelles e per gli interessi che non siano quelli italiani. L’esercito europeo che lei sogna non esiste, è uno slogan".

Tornando su Gallarate, l'europarlamentare leghista ribalta le accuse del deputato rosso: "Non mi risulta che lei sia un magistrato e non può giudicare la riunione. Se un gruppo di persone si vuole riunire pacificamente non esiste un argomento proibito, non esistono tematiche da cancellare. Torquemada è già morto, per fortuna. Quelli che sono i facinorosi, i violenti, sono i manifestanti che fanno capo alle vostre ideologie di sinistra che spaccano, che squassano, che rompono, che attaccano la polizia. La sinistra è violenta. A Gallarate non c’è stato nessun disordine. A Milano, contro i manifestanti che protestavano contro la riunione di Gallarate, è dovuta intervenire la polizia".

