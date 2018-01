Massimo Giletti punta sui temi molto cari ai suoi telespettatori per la prima puntata del 2018 di Non è l'Arena su La7 di domenica 7 gennaio. A mezzanotte del 31 dicembre 2017 è scaduto il triennio di contributo di solidarietà dei dipendenti di Camera e Senato, nonché ai dipendenti dell’Assemblea regionale siciliana, che comporta l’abolizione del tetto massimo di 240mila euro di stipendio annui. Ben 23,4 milioni di euro di risparmi solo a Montecitorio, andati in fumo per la pioggia di ricorsi che ha inondato la commissione interna, ha fatto sì che si tornasse al vecchio sistema retributivo. Pochi giorni fa è uscita su alcuni quotidiani l’attesa replica che il consigliere di Stato Francesco Bellomo ha fatto pubblicare sotto forma di lettera aperta, nella quale ha fornito la sua versione dei fatti in merito alla sua presunta gestione irregolare, denunciata da una sua borsista, della scuola "Diritto e Scienza", che forma studenti in giurisprudenza per tentare il concorso in magistratura.

Gli ospiti della settima puntata del programma di Giletti saranno l’ex presidente della Regione Sicilia, Rosario Crocetta (Pd), Daniela Santanchè (Fdi), Vittorio Sgarbi e la conduttrice de La7 Myrta Merlino. Tra i temi della puntata anche quello delle sette e dei presunti guaritori: tra le testimonianze ci sarà quella di Simona Crisci, amica storica di Michelle Hunziker, con la quale ha vissuto il calvario della vita nella setta di Clelia. A salutare il nuovo anno due protagonisti di quello appena concluso: Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, la coppia più discussa del 2017. Il loro amore, nato tra mille polemiche sotto i riflettori sempre accesi della casa del Grande Fratello Vip, continua ad appassionare migliaia di fan.