Garlasco, altra bomba da Massimo Giletti: riscritta la dinamica del delitto

Il delitto di Garlasco torna al centro del dibattito nello studio di Massimo Giletti a Lo Stato delle cose su Rai 3. In particolare, nella puntata in onda questa sera, lunedì 30 marzo, si torna a parlare delle indiscrezioni sulla perizia dell’anatomopatologa Cattaneo, che potrebbe riscrivere la dinamica e i tempi dell'omicidio. Se così fosse, qualcosa potrebbe cambiare per gli alibi di Alberto Stasi, ex fidanzato della vittima Chiara Poggi nonché unico condannato per l'omicidio, e di Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara nonché nuovo indagato nel caso dalla procura di Pavia. La vicenda risale al 13 agosto del 2007, quando la 26enne Chiara Poggi venne trovata senza vita nella villetta di famiglia a Garlasco.

In questo filone, sembra riacquistare importanza lo scontrino del parcheggio di Vigevano portato in caserma da Sempio. Quello che ci si chiede oggi è: era effettivamente suo? Ne parleranno i diversi ospiti di Giletti: l’avvocato di Stasi, Antonio De Rensis; il direttore di Gente, Umberto Brindani; e l'ex direttore dei Ris, Luciano Garofano. In apertura di puntata il consueto intervento di Michele Santoro sulla stretta attualità della politica nazionale e internazionale. Infine, verrà discusso anche il caso della “Bisteccheria d’Italia”, che ha portato alle dimissioni del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro.