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Lo Stato delle Cose, Giletti: "Chi ha messo la bomba sotto l'auto di Ranucci"

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lunedì 30 marzo 2026
Lo Stato delle Cose, Giletti: "Chi ha messo la bomba sotto l'auto di Ranucci"

2' di lettura

"Pochi minuti fa ho avuto una notizia molto importante e delicata che riguarda Ranucci e l'attentato sotto la sua casa": Massimo Giletti lo dice in una clip di anticipazione del suo programma, Lo Stato delle Cose su Rai 3, sul canale Instagram ufficiale. Poi ha aggiunto: "Ricorderete che la notte del 16 ottobre scorso qualcuno arriva, piazza dell'esplosivo sotto l'auto di Ranucci e fa scatenare l'inferno". 

E ancora: "Dalle indagini si parlò di plastico e di una Panda nera: né uno né l'altro. La macchina usata dagli attentatori non fu una Panda nera, l'esplosivo forse fu preso da una cava ma non era plastico. Ma la notizia importante è che gli autori dell'attentato appartengono alla camorra, sono arrivati dalla Campania per l'attentato e dopo l'attentato sono tornati in Campania. Non a bordo di una Panda nera ma di un altro mezzo".

Nel corso della puntata in onda questa sera, lunedì 30 marzo, si torna a parlare anche del delitto di Garlasco. Al centro del dibattito le indiscrezioni sulla perizia dell'anatomopatologa Cattaneo che potrebbe riscrivere la dinamica e i tempi dell'omicidio. Se fosse così, ci si chiede: cambierebbe qualcosa per gli alibi di Alberto Stasi, ex fidanzato della vittima Chiara Poggi nonché unico condannato per l'omicidio, e di Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara indagato dalla procura di Pavia?

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