Europa League, Lazio beffata dalla Dinamo Kiev: 2-2 all'Olimpico nell'andata degli ottavi

Una brutta gatta da pelare: la Dinamo Kiev blocca la Lazio sul 2-2 all'Olimpico nell'andata degli ottavi di Europa League e tra una settimana in Ucraina gli uomini di Simone Inzaghi dovranno andare a vincere su un campo finora imbattuto in questa stagione. Impresa difficile, perché la squadra che lanciò Shevchenko si è confermata squadra scaltra, veloce, con buona tecnica e un giocatore, il giovanissimo attaccante Tsygankov, 21 anni e gol di tacco per lo 0-1, decisamente sopra la media. Dopo un primo tempo complicato, la Lazio comincia la ripresa molle e va sotto. La reazione però è furente e Immobile e Felipe Anderson, nel giro di 8 minuti, portano i padroni di casa in vantaggio. Il più sembra fatto, ma la Dinamo trova il (meritato) pari con il neoentrato brasiliano Junior Moraes, che supera Strakosha con un gran destro da fuori a 10 minuti dal fischio finale. La beffa arriva però all'ultimo secondo, quando Immobile colpisce il palo con un tocco sotto delizioso. Tutto rinviato, tutto complicato.