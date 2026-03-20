Cambiaghi fa godere il Bologna: Roma eliminata

Il Bologna vince un bellissimo derby italiano in Europa League. Dopo l’1-1 in terra emiliana dei primi novanta minuti, i rossoblù battono 3-4 la Roma ai tempi supplementari nel ritorno dell’Olimpico, qualificandosi per i quarti di finale di Europa League (nel prossimo turno c’è l’Aston Villa, tra il 9 e il 16 aprile). Un grande risultato per Italiano, che mantiene vivo il sogno europeo.



Al contrario, si tratta di una grande delusione per Gasperini, che deve fare i conti con una pericolosa crisi di risultati. La Roma, infatti, non vince da un mese (l’ultimo successo il 22 febbraio, nel 3-0 contro la Cremonese): la striscia è di due pareggi e ben tre sconfitte. In campo, appunto succede di tutto. Il Bologna sembra padrone del gioco e va due volte in vantaggio nel primo tempo: prima con Rowe, poi - dopo il momentaneo pareggio di Ndicka con Bernardeschi (su rigore conquistato da Zortea). Sui gol ospiti sono evidenti le responsabilità della difesa giallorossa, rivedibile anche sul terzo centro di Castro. Le emozioni, però, non sono affatto finite, dato che i padroni di casa tornano in partita con il rigore di Malen (fallo di Freuler su Vaz) e pareggiano con Pellegrini. Ai supplementari è Cambiaghi a decidere la sfida.