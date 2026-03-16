Lazio-Milan, la sfuriata di Leao con Allegri? Colpa di Pulisic: cosa è successo davvero

La sconfitta del Milan contro la Lazio all’Olimpico ha lasciato in eredità non solo il risultato — con i rossoneri che dicono addio alle possibilità Scudetto — ma anche immagini di nervosismo interno che nelle ultime ore stanno facendo discutere molto. Al centro dell’attenzione c’è Rafael Leão, sostituito al 65’ e visibilmente contrariato al momento dell’uscita dal campo. Il numero 10 rossonero ha reagito con evidente irritazione anche al tentativo di Massimiliano Allegri di calmarlo con una pacca e un abbraccio, mostrando un malumore che però affonda le radici in alcuni episodi avvenuti poco prima in partita.
La frustrazione del portoghese sarebbe infatti maturata soprattutto per due situazioni in cui non è stato servito da Christian Pulisic, con cui in questo momento il feeling offensivo sembra meno fluido del solito. Il primo episodio è arrivato al 51’: Leão aveva attaccato bene la profondità, ma Pulisic ha scelto un’altra soluzione senza cercare il compagno. Il secondo momento chiave si è verificato pochi secondi prima della sostituzione: ancora un taglio alle spalle della difesa, questa volta dietro Adam Marušić, ancora una volta letto ma non premiato.
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Proprio dopo quest’ultima azione il nervosismo di Leão è esploso in maniera evidente, fino al cambio e alla reazione verso panchina e compagni. Scene che inevitabilmente alimentano interrogativi, perché i segnali di tensione interna arrivano in un momento delicato della stagione, quando il Milan ha bisogno di compattezza per affrontare il finale di campionato. A Milanello nei prossimi giorni servirà ritrovare equilibrio, anche attraverso un chiarimento interno.