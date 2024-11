Casa Maxence: l'esperienza immersiva dove arte, bellezza e lusso si incontrano 

19 novembre 2024 a

Casa Maxence non è solo un luogo, è un'esperienza immersiva dove arte, architettura e ospitalità si fondono in un unicum senza paragoni. Situata nel cuore del quartiere di Sarrià a Barcellona, in Carrer de Pomaret, questa residenza modernista del 1905 cattura l'essenza dell'Art Nouveau catalano, rendendo omaggio ai maestri del passato come Gaudì, Puig, Domenech i Cadafalch e Sagnier. Didier Guillon, presidente del Gruppo Valmont, ha trasformato questo affascinante edificio in un tempio dedicato al lusso, all'eleganza e all'arte, facendo della bellezza un vero e proprio stile di vita. Varcare la soglia di Casa Maxence significa intraprendere un viaggio nell'anima artistica di Barcellona: i colori pastello della facciata, i rilievi intricati che richiamano un mondo bucolico, le maschere luminose che scendono come una cascata dal soffitto, tutto invita a lasciarsi andare alla scoperta di sé stessi, nascosti dietro la maschera che la vita quotidiana ci impone.



Ogni spazio qui racconta una storia, una passione tramandata di generazione in generazione dalla famiglia Guillon, un dialogo continuo tra arte e bellezza. Il giardino giapponese sul retro, un'oasi di pace che sfida il caos urbano, riflette una meticolosa attenzione ai dettagli, dove arte e serenità convivono in armonia, invitando alla contemplazione. Gli interni di Casa Maxence, con quattro stanze distribuite su tre piani, rappresentano un omaggio agli artisti cari alla famiglia: Frédéric Amat, Yves Lévêque, Pavel Roučka e lo stesso Didier Guillon, il cui spirito romantico e provocatorio pervade la stanza a lui dedicata. Qui le foto in bianco e nero raffigurano un paesaggio spoglio, come un'eco dei disegni a inchiostro nero sulle pagine del New York Times. Poi, come un affronto, Didier Guillon ci intrattiene con un'esplosione pop scritta a mano: Mao is Magic! Illustrazione della sua personalità un po' provocatoria, un’interpretazione in serie “Mao Tse Tung” in stile Warhol. Provocazione o scherzo? Un equilibrio perfetto tra intimità e audacia.

Nella seconda stanza Frédéric Amat porta il visitatore in una dimensione teatrale, dove i miti si intrecciano con l'eroismo in opere come “El viatge de Telèmac”, un invito alla riflessione sul passato e sulla cultura catalana. Yves Lévêque trasforma la sua stanza in un omaggio alla natura, evocando paesaggi onirici e atmosfere lunari, mentre Pavel Roučka seduce con la potenza gestuale delle sue tele, che vibrano di energia e colore. Il living room di Casa Maxence, legato alla Fundació Llorens Artigas, diventa un luogo di incontro tra passato e presente, dove l'eredità del celebre ceramista spagnolo si mescola con l'innovazione e la modernità, in un omaggio al dialogo artistico che attraversa le generazioni. Il legame tra Didier Guillon e Isao Llorens Ishikawa, nato oltre vent'anni fa, continua a fiorire attraverso collaborazioni che spaziano dalle installazioni di grandi dimensioni alle delicate ceramiche di Fundació Artigas, come la serie Les Vagues, un omaggio all'isola greca di Hydra e alla sua bellezza senza tempo. E proprio come le onde del Mediterraneo, le creazioni artistiche di Casa Maxence fluiscono senza sosta, tra il fascino del minimalismo e l'intensità dell'espressionismo astratto, offrendo agli ospiti un viaggio sensoriale unico. Dalla terrazza adornata con insetti metallici, che Isao ha trasformato in eleganti dettagli ornamentali, al giardino che ospita murales colorati di Didier e Isao, ogni angolo di Casa Maxence invita alla scoperta e alla meraviglia. Non è solo una questione di arte e design, ma di una filosofia di vita che celebra la creatività, l'ospitalità e la bellezza in tutte le sue forme. L'eco di nomi celebri come Marden, Warhol, Picasso e Miró risuona in ogni stanza, in un perpetuo dialogo tra tradizione e innovazione, un richiamo a non dimenticare mai le proprie radici artistiche pur continuando a esplorare nuovi orizzonti.

Casa Maxence non è semplicemente una residenza di lusso, è un manifesto di ciò che accade quando l'arte incontra l'ospitalità. “Con la Fondation Valmont e con le Résidences Valmont vogliamo celebrare l’essenza del bello – dichiara Didier Guillon - L’impegno di Valmont nell’arte contemporanea si riflette nelle sue esposizioni e nelle sue residenze, offrendo ai visitatori un’immersione completa nel mondo dell’arte e del lusso. Le Résidences Valmont sono luoghi raffinati ed esclusivi dove gli amici della maison: clienti, giornalisti, business partner possono scoprire l’universo Valmont e vivere esperienze indimenticabili dove l’arte è protagonista. A Casa Maxence il tempo sembra fermarsi e l'anima di Barcellona si intreccia alla passione della nostra famiglia per l’arte e la bellezza. Casa Maxence è anche un omaggio alla città e al suo fascino misterioso ed intramontabile”. Chiunque vi soggiorni non è semplicemente un ospite, ma parte di un racconto artistico che si rinnova continuamente, tra sogni, colori e una bellezza che sfida il passare del tempo.

Nel mondo della profumeria di lusso, pochi riescono a coniugare con maestria l'arte, l'eleganza e l'atemporalità come Didier Guillon: collezionista, mecenate e soprattutto artista. Con il lancio della nuova edizione di Scarface NU1, Guillon segna un altro capitolo straordinario nel suo viaggio creativo, fondendo i concetti di arte e profumo in un'esperienza sensoriale senza precedenti. Scarface non è semplicemente un profumo, ma un'autentica dichiarazione d’intenti. Nato dal desiderio di onorare i figli Capucine, Maxence e Valentine, questa fragranza unisex abbatte le barriere di genere e celebra la libertà di espressione personale. In un’epoca in cui l’inclusività è più che mai al centro del dibattito culturale, Scarface si propone come un inno alla diversità e all'accettazione. Il nome “Scarface” evoca l'immagine di una cicatrice, solitamente percepita come un'imperfezione. Tuttavia, sotto la visione artistica di Guillon, questo segno si trasforma in un simbolo di bellezza non convenzionale, raccontando storie di resilienza e unicità. È un concetto che va oltre le convenzioni estetiche, abbracciando la complessità delle esperienze individuali.

Il nuovo capitolo, Scarface NU1, è una reinterpretazione in chiave moderna dell'edizione originale. La sua composizione olfattiva è una sinfonia ricca di contrasti che colpisce i sensi con note fresche e avvolgenti. La fragranza si apre con la freschezza verde della Violet Leaf, seguita dalla raffinatezza polverosa dell’Iris, che dona eleganza e profondità, per poi esplodere in un finale legnoso e caldo grazie al Papiro. Questo mix crea una scia sofisticata che affascina e persiste in un viaggio sensoriale unico. Ma Scarface NU1 non è solo una fragranza: è un’opera d'arte. Il flacone è decorato con l'iconica scultura NU di Didier Guillon, che trae ispirazione dalle geometrie di Carlo Scarpa, celebre architetto italiano. Durante una visita a Casa Balboni a Venezia, Guillon è rimasto affascinato dalle forme classiche di un busto romano, trasformato poi in una creazione astratta che richiama il Suprematismo, il Cubismo e il Minimalismo. NU è stato realizzato in marmo bianco di Carrara, lavorato dai migliori artigiani toscani, con un contrasto perfetto dato dal tappo in marmo nero belga. Il flacone, quindi, non è solo un contenitore, ma un elemento che aggiunge valore all’esperienza complessiva del profumo.

Un pezzo da collezione che può essere esposto come una scultura contemporanea. Guillon descrive Scarface come un tributo non solo ai suoi figli, ma anche a una filosofia di vita che abbraccia l'inclusività e l'accettazione: “Una creazione nata dall'amore per i miei figli, Scarface è più di una semplice fragranza, è un vero capolavoro olfattivo che trascende i confini di genere. Un'ode alla diversità e all'eredità”.

Da quasi 40 anni Valmont rappresenta l’eccellenza nella cosmetica cellulare di lusso. Nel 2024, il brand svizzero si spinge oltre i confini della scienza con la presentazione di V-Lift, una nuova generazione di trattamenti che promette un effetto lifting innovativo. Questo nuovo rituale cosmetico sfrutta le tecnologie più avanzate per offrire un viso più giovane, levigato e radioso, rispondendo alle crescenti esigenze delle consumatrici di tutto il mondo. V Lift è una collezione all’avanguardia che rappresenta il culmine di quattro anni di ricerca e sviluppo. Questa linea combina sistemi avanzati di incapsulamento e vettorizzazione, progettati per agire direttamente sulle rughe alla radice, dove queste iniziano a formarsi.

Dopo il successo della collezione V-Firm nel 2022, che ha offerto una risposta efficace ai problemi di invecchiamento delle consumatrici “saggers” (pelle che perde elasticità) e “sinkers” (contorni del viso che si svuotano), Valmont si concentra ora sulle “wrinklers”. Questa categoria include donne con rughe numerose e profonde che cercano soluzioni efficaci per combattere i segni dell’invecchiamento cutaneo.

La nuova collezione V-Lift è studiata specificamente per le “wrinklers”, promettendo un'efficace riduzione delle rughe grazie all'innovativa tecnologia C-Drone, un’esclusiva Valmont che agisce direttamente alla fonte del problema. Inoltre una delle maggiori sfide in cosmetologia è garantire che i principi attivi siano veicolati esattamente dove sono necessari. “Valmont ha affrontato questa sfida con la Drone Peptide Technology (DPT), un sistema ispirato alla precisione dei droni - spiega Sophie Vann Guillon, CEO e creatrice di tutti i prodotti - Questa tecnologia sfrutta microcapsule rivestite con peptidi, progettate per legarsi specificamente a determinati recettori della pelle. Questo consente di rilasciare i principi attivi in modo mirato, senza dispersione, potenziando così l’efficacia dei trattamenti. Il cuore dell’innovazione è rappresentato dal C-Drone, un drone di vitamina C incapsulato con ligandi di Matrixyl. Matrixyl è rinomato per le sue proprietà antietà, stimolando la sintesi del collagene per una pelle più compatta e liscia. La combinazione di vitamina C stabilizzata e Matrixyl permette di colpire i fibroblasti in modo preciso, potenziando la produzione di collagene senza deterioramento degli attivi”.



La linea V-Lift è composta da quattro prodotti di punta: V-Lift Serum: Un siero in microemulsione che penetra in profondità nella pelle, combinando l'efficacia del C-Drone con Reti-Boost, un attivo simile al retinolo che stimola la produzione di acido retinoico senza irritare la pelle. Risultato? Un viso visibilmente più liscio e giovane. V-Lift Cream: Una crema dalla texture vellutata che unisce comfort e potere liftante. L’aggiunta di Bakuchiol, noto per i suoi effetti simili al retinolo, assicura una stimolazione del collagene con un’azione antiossidante e antinfiammatoria. V-Lift Eye: Una crema ibrida per il contorno occhi, che sfrutta un estratto di batteri dei ghiacciai svizzeri per migliorare la struttura delle proteine cutanee, ottenendo un effetto lifting visibile. V-Lift Neck: Una crema rassodante specifica per il collo e décolleté, con una formula potenziata che agisce sulla matrice extracellulare per migliorare la tonicità della pelle. Valmont ha inoltre sviluppato un esclusivo trattamento SPA, “Lift from the Peaks”, che utilizza il nuovo V-LIFT Boost. Questo siero ultra concentrato è riservato al canale professionale e combina la potenza della C-Drone Technology con Reti-Boost. Il trattamento include un massaggio specifico per rilassare le fasce muscolari del viso, migliorando la mobilità e riducendo le rughe.

Il rituale inizia con una pulizia profonda del viso, seguita da un massaggio intensivo per rilassare la tensione facciale. La sessione si conclude con un’applicazione di prodotti specifici per garantire un effetto levigante e ringiovanente, il tutto accompagnato da un sottofondo musicale rilassante ispirato ai paesaggi svizzeri. Valmont ha costruito la sua reputazione sull’eccellenza nel trattamento dei segni visibili dell’invecchiamento. Fin dal 2005, il brand ha studiato i meccanismi alla base delle rughe, sviluppando soluzioni che offrono risultati tangibili. “Con V-Lift Valmont conferma il suo impegno verso l’innovazione, proponendo una gamma di trattamenti che ridefiniscono il concetto di lifting cosmetico- conclude Sophie Vann Guillon - in un mondo dove la bellezza è spesso sinonimo di giovinezza, Valmont si afferma come il “Magicien du Temps”, offrendo alle donne soluzioni efficaci per preservare la loro bellezza naturale nel tempo. V-LIFT, dunque, non è solo un trattamento, ma una promessa: lift differently”

Autrice dell'articolo: