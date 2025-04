Papa Francesco, Stroppa ai funerali: "Vedo ex ministri ridere"

Gli occhi del mondo puntati sulla piazza San Pietro per i funerali di Papa Francesco, con un orecchio teso a captare le voci di corridoio "collaterali" sulla diplomazia internazionale. Ma intanto scoppia la prima, piccola polemica di politica interna.

A sganciare la bombetta su X è Andrea Stroppa, referente italiano di Elon Musk sempre molto sibillino e pepato nei suoi post. "Sono alla messa esequiale per il Santo Padre e vedere ex ministri ridere e starnazzare nell'attesa fa molta tristezza", scrive Stroppa senza fare nomi. Il riferimento, però, è evidente: si parla di esponenti dei precedenti governi, verosimilmente di centrosinistra.

A San Pietro presenti, ovviamente, tutte le più alte cariche istituzionali italiane. Compresa Elly Schlein, segretaria del Pd ed esponente di spicco delle opposizioni, che con la Stampa ha parlato ancora una volta del 25 aprile: "C'è ancora bisogno di partigiani, di partigiani europei, perché le minacce alla libertà per cui si battevano tanti anni fa, sono ancora attuali". "Rischiamo di ricadere negli stessi errori di oltre 80 anni fa", sottolineava poche ore fa Schlein. "Il primo degli errori che rischiamo di commettere è inseguire il nazionalismo che in Europa ha sempre prodotto guerre. Il nazionalismo porta con sé l'odio e l'incapacità di dialogo. E questo rende molto più lontano e difficile ogni tentativo di pace".

Attenzione massima, però, ai possibili incontri riservati tra presidenti e capi di governo. Nella tarda serata di ieri Donald Trump e la first lady Melania sono arrivati a Roma. Il presidente degli Stati Uniti si è, poi, spostato a Villa Taverna, residenza dell'ambasciatore americano. Agenda strettissima per Trump che, con molta probabilità, dovrebbe ripartire subito dopo le esequie, intorno alle 13.30. L'unico incontro confermato è, infatti, quello con Giorgia Meloni. Il presidente, però, ha sottolineato, su Truth, che sarà "una buona giornata di colloqui e incontri con Russia e Ucraina". Anche Volodymyr Zelensky è arrivato nella Capitale, dopo l'incertezza della vigilia sulla sua presenza. Un possibile nuovo scambio di vedute tra i due leader potrebbe avvenire a margine dell'ultimo saluto al papa. A Fiumicino, Trump ha spiegato che farà incontri brevi visto che la veloce permanenza. Solo 16 ore nella Capitale per il tycoon e la moglie. "Francamente è un po' irrispettoso avere degli incontri quando si è al funerale di un Papa, dicono. Ma parlerò con alcune persone, vedrò molta gente", ha dichiarato dopo l'atterraggio.