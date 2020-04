Coronavirus, il Pd parla di patrimoniale? Ecco la sua possibile entità e i modi per difendere i risparmi

21 aprile 2020 a

L'emergenza coronavirus ha acuito una crisi economica già di per sé critica. Ecco che allora fra i risparmiatori esiste il timore di un' imposta patrimoniale, una super-tassa che per altro il Pd ha esplicitamente evocato. Lo ricorda il Fatto Quotidiano. Il giornale prova a dare consigli su come poter difendere i propri risparmi e critica i grandi quotidiani (Stampa Corriere e Sole) che avevano consigliato di non tenere soldi sul conto bancario o postale, come aveva fatto invece il Fatto, ma non pochi temono prelievi forzosi e cercano modi per sfuggirvi. Vediamo, scrive Beppe Scienza, quelli più gettonati.

Assegni circolari. Alcuni vedono come una soluzione spostare i soldi dal conto ad assegni circolari, ovviamente non trasferibili, da conservare in un posto più o meno sicuro. A parte che si tratta pur sempre di moneta bancaria, un' imposta alla Amato potrebbe benissimo applicarsi anche agli assegni già emessi e non ancora incassati.

Oro. I saliscendi delle quotazioni, il costo d' investimento, ovvero quanto uno ci rimette comprando e poi rivendendo oro, arriva al 10% per monete o piccoli lingotti, che è tantissimo. Ma soprattutto c' è un' alternativa che permette di evitare tale costo: i contanti.

