Aria condizionata? Ecco quanto ci costa in bolletta

Il caldo fa aumentare i costi delle bollette. In quasi ogni casa italiana, con temperature come quelle che abbiamo subito negli ultimi giorni, non può mancare l'aria condizionata. Ecco allora che le associazioni dei consumatori stimano un rialzo dei costi, in particolare per l’uso di ventilatori e condizionatori. Assoutenti, ad esempio, prevede che la spesa mensile per una famiglia di 4 persone possa aumentare fino a 120 euro con l’uso quotidiano di aria condizionata. A questo va poi aggiunto il costo per l’acqua, tra docce, consumo domestico e irrigazione.

Ma il caldo porta conseguenze anche sul costo del carburante. La ricerca di aria fresca anche nei trasporti - spiega Il Corriere - fa sì che i consumatori scelgano il mezzo privato per spostarsi, il che comporta ulteriori costi: almeno 30-50 euro al mese in più di carburante oltre ad un consumo maggiore per l’aria fresca pari ad una maggiore spesa mensile tra i 18 e i 30 euro.