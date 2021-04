Il Vangelo secondo Don Forex: il manual di trading online per neofiti e non

08 aprile 2021 a

Diventa manuale la lunga esperienza di Luigi Boadi, trader professionista e imprenditore di successo, autore del libro “Il Vangelo Secondo Don Forex” che sta scalando le classifiche Amazon avvicinando sempre più persone ai mercati finanziari.

Ripercorrendo la vita del suo autore, “Il Vangelo Secondo Don Forex” racconta delle molte difficoltà riscontrate da chi investe nei mercati, e delle opportunità imperdibili che essi presentano. Partendo dunque da concetti basilari quali la natura della borsa, i vari asset e le dinamiche che intercorrono tra broker e trader, il libro guida il lettore attraverso tutte quelle nozioni imprescindibile per chiunque voglia generare un utile dai propri investimenti, come drawdown, gap, volatilità e molto altro ancora: tutto allo scopo di formulare assieme all’autore un piano operativo per iniziare ad investire in totale autonomia e sicurezza.

Attraverso esempi pratici, strategie operative, approfondimenti e parabole mai fuori posto, e prestando molta attenzione ai rischi psicologici di questa attività, il libro riesce a fornire nozioni sempre utili sia a chi è alle prime armi, e vuole apprendere le basi dell’Analisi Tecnica e dell’Analisi Fondamentale, sia a chi è più esperto, e desira approfondire concetti quali la gestione del denaro e la gestione del rischio.

Con un passato da promoter su stand, Boadi ha sempre sognato di rendere quello del trading un mondo più accessibile, essendosi scontrato per anni contro la diffidenza tutta italiana che avvolge il mondo della finanza. Per questo nel 2017 ha fondato Don Forex, una delle community italiane in maggiore ascesa, che con oltre diecimila utenti, riunisce ogni giorno migliaia di appassionati di finanza ai quali è dedicato questo libro.

Un manuale chiaro, accurato e ben scritto, che ci aspettiamo presti fede alle intenzioni del suo autore, permettendo a sempre più persone, in questo periodo di crisi, di accedere ai mercati finanziari in sicurezza, e con profitto.



