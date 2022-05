Inps, problemi coi pagamenti: cosa sta succedendo a pensioni, assegni unici e Rdc

04 maggio 2022 a

L'Inps sta riscontrando alcuni problemi sul fronte dei pagamenti di Reddito di cittadinanza, pensioni e assegno unico. Come sottolinea Italia Oggi, diversi cittadini avrebbero lamentato il mancato accredito dell'assegno unico. A quanto pare, sempre come riporta il quotidiano economico, alcune criticità sarebbero state anche riscontrate sul fronte dei pagamenti previdenziali e anche di qualche assegno di Rdc. A quanto pare il problema potrebbe essere di natura tecnica.

Un operatore di call center di Inps di fatto avrebbe parlato di problemi sulla gestione dei flussi di pagamento, riferendo anche di problemi su pensioni e reddito di cittadinanza. Per quanto riguarda invece l'assegno unico sarebbe esclusa la causa di un vizio di forma nella domanda presentata dal singolo cittadino per ottenere l'accredito. Infatti era stata la stessa Inps a sottolineare il corretto pagamento degli assegni di marzo con una comunicazione: "Sono stati espletati i pagamenti per le domande presentate a marzo per le quali non sono stati rilevati problemi nei requisiti necessari per accedere alla prestazione e per le quali non è stata richiesta al cittadino un'integrazione documentale".

Tutti i requisiti sono infatti reperibili in via automatica da parte dell'istituto di previdenza sociale. A questo punto non resta, tra le cause del mancato pagamento, quella di natura tecnica. Nel caso in cui fossero presenti problemi in fase di domanda telematica, l'utente riceverebbe dall'Inps un sms o una e.mail con un alert chiaro sulla procedura. E di fatto secondo quanto riportato da Italia Oggi, dalle segnalazioni arrivate, non risulterebbero problemi legati alla richiesta del sussidio. Entro qualche giorno certamente l'Inps provvederà agli accrediti in modo corretto.



