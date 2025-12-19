Libero logo
Atreju
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Dritto e Rovescio, la lite Lisei-Morani in tv: "Aggregano delinquenti!"

di Roberto Tortoravenerdì 19 dicembre 2025
Dritto e Rovescio, la lite Lisei-Morani in tv: "Aggregano delinquenti!"

2' di lettura

L’aggressione al quotidiano “La Stampa” di Torino dello scorso 28 novembre è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Così, il centro sociale Askatasuna è stato sequestrato e sgomberato dalla Digos dopo quasi 30 anni di occupazione nell’edificio di corso Regina Margherita 47. Durante la perquisizione sono stati sequestrati dispositivi elettronici, capi d’abbigliamento e oggettistica varia utilizzata durante le azioni violente, compresi fumogeni. E di questo si parla anche a “Dritto e Rovescio”, programma d’approfondimento condotto solitamente da Paolo Del Debbio ogni giovedì alle 21:30 su Rete4, ma nell’ultima puntata affidato eccezionalmente a Mario Giordano perché il padrone di casa ha avuto un piccolo malanno di stagione.

Ospite in studio Marco Lisei, esponente al Senato di Fratelli d'Italia, molto duro nei confronti degli attivisti di Askatasuna: “Dico che finché non togli quelle sedi, la violenza c'è e c'è negli ultimi vent'anni, oggi si preoccupano perché vanno in strada, ma negli ultimi vent'anni hanno fatto violenza contro le forze dell'ordine, perché in quei centri sociali lì aggregano persone, aggregano mano d'opera e aggregano delinquenti per rompere le vetrine e spaccare le scatole ai nostri agenti”.

A lui replica Alessia Morani, esponente invece del Partito Democratico, che tenta una linea difensiva poco convincente e attacca un altro degli ospiti favorevoli allo sgombero: “Noi volevamo appunto restituire quell'immobile alla città, farlo diventare un luogo di cultura che potesse essere fruibile da tutti, da tutti i cittadini". Ma a quanto pare non è andata così. I fatti parlano chiaro.

tag
alessia morani
dritto e rovescio

Galera, subito! Dritto e Rovescio, Delmastro stronca Claudia Fusani: "Dillo alla Albano"

Il gesto spiazza tutti Dritto e Rovescio, clamoroso Paolo Del Debbio: cosa regala all'88enne

Sfogo durissimo Dritto e Rovescio, Del Debbio assalta il maranza: "Domiciliari? Troppo poco"

ti potrebbero interessare

"First man" ipnotizza un esercito di nottambuli

"First man" ipnotizza un esercito di nottambuli

Klaus Davi
Affari Tuoi, Bluette spiazza tutti sui titoli di coda: "Se non fossi mamma..."

Affari Tuoi, Bluette spiazza tutti sui titoli di coda: "Se non fossi mamma..."

4 di Sera, Sardone: "Askatasuna?", la sinistra chieda subito scusa

4 di Sera, Sardone: "Askatasuna?", la sinistra chieda subito scusa

L'Eredità, figuraccia di Stefano da Liorni: "Non c'entra un c***. Altro che sicuro"

L'Eredità, figuraccia di Stefano da Liorni: "Non c'entra un c***. Altro che sicuro"

Redazione