Dritto e Rovescio, clamoroso: Giordano al posto di Del Debbio, "non vi siete sbagliati"

"Non vi siete sbagliati, questo è proprio Dritto e Rovescio, la trasmissione di Paolo Del Debbio. Solo che Paolo Del Debbio ha avuto un piccolo malanno di stagione": Mario Giordano ha salutato così i telespettatori sintonizzati ieri sera, giovedì 18 dicembre, su Rete 4. Poi, rivolgendosi direttamente al collega, ha aggiunto: "Oh Paolo, ci stai prendendo un po' troppo l'abitudine eh. Guarda che la gente vuole te qua, quindi devi tornare, mettiti in forma, io cercherò di sostituirti come riesco". Dunque il giornalista, che su Rete 4 conduce un'altra trasmissione, Fuori dal Coro, ha eccezionalmente e temporaneamente preso il posto di Del Debbio a Dritto e Rovescio.

Al termine della puntata, poi, Giordano ha salutato Geppo: "Permettetemi di salutare una persona che per noi è molto cara, il nostro storico assistente di studio, Geppo. È una colonna, no anzi è praticamente gli studi, la storia. Geppo è la storia, è passato dai grandi, ha lavorato con Mike Bongiorno, tutti i grandi che han fatto Mediaset. Poi purtroppo adesso l'addio devo dartelo io, Geppo. Hai lavorato con tutti e ti tocca Mario Giordano. Andrà in pensione, a guardare i cantieri... Geppo è stato davvero una persona importante per tutti noi, ci ha aiutato tutti in questi anni quindi siamo felici di salutarlo e ci verrà comunque a trovare". Prossimo appuntamento con il talk giovedì 8 gennaio.