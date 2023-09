Bolllette, la stangata: ecco cosa accadrà nei prossimi tre mesi

27 settembre 2023 a

a

a

Tornano a preoccupare i rincari delle bollette. L’aggiornamento trimestrale delle tariffe per le bollette della luce, in programma per giovedì 28 settembre, "registrerà un incremento". È questa la previsione di Stefano Besseghini, presidente dell’Autorità di regolazione di energia, acqua, rifiuti (Arera) che attualmente fissa i prezzi delle tariffe di luce e gas. Intervenendo all’Italian Energy Summit 2023, l'esperto ha dichiarato: "Qualche sussulto ci sarà, non sarà come l’anno scorso, ma inevitabilmente quelle oscillazioni che vediamo sul mercato si ribaltano sul prossimo trimestre, quindi un aumento ci sarà".

Anche se le tariffe attuali, spiega Besseghini, non incidono come quelle di un anno fa, sarà molto difficile tornare ai livelli del 2019. Secondo l'esperto, oggi "abbiamo una componente inflattiva molto più rilevante. Per questa ragione, prevediamo aumenti, poiché le oscillazioni sui mercati sono significative e ribattono sul prossimo trimestre". Per quanto riguarda il gas, invece, il presidente di Arera avverte: “Dobbiamo restare attenti”. Anche se la situazione è decisamente migliore rispetto a quella dello scorso anno.

Bollette, benzina e scuola: il piano del governo da 1,3 miliardi

Nel frattempo, sottolinea il presidente di Arera, “dobbiamo ancora avere un approccio cauto e attento riguardo la situazione del sistema energetico: stiamo vedendo un settore in evoluzione, che ha messo in campo iniziative di diversificazione, una flessibilità molto maggiore rispetto a prima”.