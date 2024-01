Conto corrente, costi in aumento: ecco per chi (e da quando)

22 gennaio 2024 a

a

a

Costi per la gestione di un conto corrente bancario in aumento. Nel 2022 la spesa per quanto riguarda il conto di tipo "tradizionale", ossia accessibile sia attraverso lo sportello sia con l'home banking è stata di 104 euro. Solo l’anno precedente quest'ultima è stata di 94,7 euro. A riferirlo è la Banca d’Italia, attraverso un'indagine sulla spesa dei conti correnti delle famiglie. L’incremento è legato alla crescita delle spese sia fisse sia variabili. Per le prime l’aumento, pari a 5,9 euro, è dovuto soprattutto ai canoni di base. Le spese variabili sono cresciute di 3,4 euro. Tra le motivazioni principali la maggiore operatività della clientela, mentre le commissioni sono risultate pressoché invariate. La stima non include però la spesa per i conti correnti postali, per i quali si rimanda al rapporto integrale. Esclusi anche i conti correnti bancari on line.

Nel 2022 la spesa di gestione di un conto su internet è stata pari a 33,7 euro, 0,7 euro in più rispetto all’anno precedente. Per i conti collegati a contratti di apertura di credito in conto corrente, invece, la commissione per la messa a disposizione dei fondi è stata pari in media all’1,7 per cento del credito accordato, come nell’anno precedente. La commissione media di istruttoria veloce applicata sugli sconfinamenti è diminuita da 16,9 a 16,4 euro.

Un calo accompagnato da una minore durata dello sconfinamento. L’indagine raccoglie informazioni analitiche sulle spese di gestione effettivamente sostenute dalle famiglie nel corso del 2022 e documentate negli estratti conto. Per ogni conto e per ogni tipologia di servizio a questo associato sono mostrati il numero di operazioni svolte nell’anno e la spesa corrispondente, permettendo così di calcolare il costo medio unitario delle operazioni. La stima della spesa riflette sia gli effettivi comportamenti dei correntisti (i quali possono aumentare o diminuire il proprio ricorso ai servizi collegati al conto), sia le condizioni concretamente applicate dagli intermediari.