17 maggio 2021 a

a

a

CONTATTI REDAZIONE QUOTIDIANO

Redazione Milano:

Telefono: 02 / 999.66.200

Fax: 02 / 999.66.264

Mail: [email protected]



CONTATTI REDAZIONE WEB

Telefono: 02/ 999.66.200

Andrea Tempestini, caporedattore e responsabile dell'online. A Libero dal 2010, si occupa di politica, economia e strategie SEO.

[email protected]

Claudio Brigliadori, caposervizio. A Libero dal 2009, si occupa principalmente di politica, cronaca e sport.

[email protected]

Eliana Giusto, vice-caposervizio. A Libero dal 2004, si occupa di politica, cronaca, scienze e tv.

[email protected]

Giampiero De Chiara, redattore. Si occupa di sport, politica e spettacoli.

[email protected]

Caterina Spinelli, redattrice. A Libero dal 2019, si occupa di politica, cronaca e spettacoli.

[email protected]

LIBERO

FONDATORE: Vittorio Feltri

DIRETTORE RESPONSABILE: Alessandro Sallusti

CONDIRETTORE: Pietro Senaldi

VICE DIRETTORI: Fausto Carioti - Giuliano Zulin

DIRETTORE GENERALE: Stefano Cecchetti

REDAZIONE MILANO E AMMINISTRAZIONE: Viale Majno 42, 20129 Milano - tel.02/999.66.200, fax 02/999.66.264

TESTATA: Opinioni Nuove-Libero Quotidiano

Testata beneficiaria dei contenuti di cui alla legge 7 agosto 1990, numero 250 e del decreto legislativo 15 maggio 2017, numero 70. Registrazione numero 8/64 del 21/12/1964 - Tribunale di Bolzano

EDITORIALE LIBERO S.R.L.

Sede legale: Viale Luigi Majno 42, 20129 Milano

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Presidente: Claudio Santini

Consiglieri: Vittorio Feltri, Stefano Cecchetti

La società è controllata dalla Fondazione San Raffaele, che esegue attività di direzione e coordinamento. La Fondazione ha sede in Roma, CF 96397960582.

CONTATTI PER ABBONAMENTI

Abbonamenti online

Telefono: 02 / 999.66.226

Mail: [email protected]

Abbonamenti Cartacei

Telefono: 02 / 999.66 253

(dal Lunedì al Venerdì 10.00 – 12.30)

e-mail: [email protected]

Tipologie abbonamenti nazionali cartacei:

12 mesi: 7 giorni ........... € 330

6 mesi: 7 giorni ........... € 175

3 mesi: 7 giorni ........... € 95

12 mesi: 6 giorni ........... € 290

6 mesi: 6 giorni ........... € 155

3 mesi: 6 giorni ........... € 85

12 mesi: 5 giorni ........... € 250

6 mesi: 5 giorni ........... € 130

3 mesi: 5 giorni ........... € 70

12 mesi: 4 giorni ........... € 205

6 mesi: 4 giorni ........... € 105

3 mesi: 4 giorni ........... € 60

RICEZIONE DELLE COPIE CARTACEE:

L’abbonamento a Libero prevede la consegna del quotidiano con l’ausilio delle Poste Italiane.

EFFETTUATO IL PAGAMENTO, CHIEDIAMO DI INVIARCENE UNA COPIA CON I DATI PRECISI DELL’INTESTATARIO ALL’INDIRIZZO E-MAIL: [email protected]

Per l’emissione della fattura elettronica richiediamo i dati fiscali completi , compreso il codice univoco.

Per l'abbonamento di 7 giorni a settimana, dobbiamo precisare che le copie della domenica vengono consegnate lunedì, insieme alla copia di lunedì. (il servizio postale rimane chiuso)

Per emergenza Covid19, gli uffici postali rimangono chiusi ANCHE SABATO; la consegna delle copie di sabato viene spostata lunedì, insieme alle copie di domenica e lunedì.

Modalità di pagamento:

• versamento su C/C Postale n. 41953050

• Bonifico banc. Unicredit s.p.a. - Largo Francesco Anzani 13, 00153 Roma

IBAN: IT 09 F 02008 05364 000500035665

Il versamento dovrà essere intestato a: Editoriale Libero S.r.l. Viale L. Majno, 42 - 20129 Milano

Per l’attivazione si prega di inviare i dati precisi dell’intestatario dell’abbonamento, unitamente alla ricevuta del versamento effettuato, a: [email protected]

Arretrati del solo quotidiano cartaceo:

disponibili salvo esaurimento scorte, le copie dell’ultimo anno. € 4,50 cad. con richiesta scritta, accompagnata dall’ importo in valori bollati, indirizzata a Libero - Uff. Arretrati - Viale L. Majno, 42 - 20129 Milano

INFORMATIVA ABBONATI CARTACEI (versione “breve”):

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento EU 2016/679, la società Editoriale Libero srl, Titolare del trattamento, informa gli abbonati che i dati personali verranno trattati con modalità informatiche e/o cartacee, anche avvalendosi di Responsabili ed Incaricati al trattamento, esclusivamente per le finalità di (i) spedizione del quotidiano e per (ii) obblighi normativi contabili. L’editore garantisce la massima riservatezza dei dati forniti dagli abbonati e ricorda la possibilità, ai sensi degli artt. dal 15 al 22 del suddetto Regolamento, di poter richiedere ed ottenere la cancellazione, rettifica o la limitazione degli stessi. Per ottenere tali diritti o per ottenere la versione “estesa” dell’INFORMATIVA, scrivere a Ufficio Abbonamenti – Privacy - Editoriale Libero srl, viale Majno 42, 20129 MILANO o inviare una mail all’indirizzo [email protected]

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.