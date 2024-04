Sorpresa i precari stanno scomparendo

28 aprile 2024 a

Boom di contratti a tempo indeterminato in Italia: tanto che oggi 8 dipendenti su 10 hanno il posto fisso. È quello che emerge da un dettagliato studio realizzato dalla Cgia di Mestre, l’Associazione Artigiani e Piccole Imprese. L’instantanea scattata sul mercato del lavoro mostra che quello attuale è, senza ombra di dubbio, un momento particolarmente positivo - narrazione completamente contraddetta dalla sinistra - tanto che oggi, nel Belpaese, si è raggiunto il record storico di occupati. In più c’è stato anche un importante incremento del numero di chi dispone di un contratto di lavoro a tempo indeterminato e per l’aumento, verificatosi specialmente negli ultimi dodici mesi, del personale con livelli di qualifica particolarmente elevati. Insomma, i precari lungo lo Stivale stanno pian piano sparendo. (...)



