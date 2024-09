Busta paga maxi a ottobre: chi avrà 350 euro in più, la lista completa

18 settembre 2024 a

Stipendi statali in crescita ad ottobre: la busta paga di alcune categorie di lavoratori vedrà non solo degli aumenti - fino a 350 euro lordi al mese - ma anche dei conguagli degli arretrati da gennaio 2024. Tra i settori interessati dirigenti della Polizia di Stato, colonnelli e generali delle Forze armate, personale dirigente della carriera prefettizia, personale della carriera diplomatica. Il ministero della Difesa, infatti, ha recepito l'adeguamento del trattamento economico del personale non contrattualizzato previsto dal Dpcm del 23 luglio 2024.

Il Dpcm in questione prevede che "gli stipendi, l’indennità integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi dei docenti e dei ricercatori universitari, del personale dirigente della Polizia di Stato e gradi di qualifiche corrispondenti, dei Corpi di polizia civili e militari, dei colonnelli e generali delle Forze armate, del personale dirigente della carriera prefettizia, nonché del personale della carriera diplomatica, sono adeguati di diritto annualmente in ragione degli incrementi medi, calcolati dall’ISTAT, conseguiti nell’anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive, ivi compresa l’indennità integrativa speciale, utilizzate dal medesimo Istituto per l’elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali".

Il decreto informa anche che l'incremento è del 4,80%. Nel caso di un dirigente di polizia, per esempio, su una retribuzione complessiva lorda di 97mila euro l'aumento medio mensile - sempre lordo - si aggira attorno ai 350 euro. Per quanto riguarda, invece, i dirigenti di polizia penitenziaria, su una retribuzione complessiva lorda di 62mila euro l'aumento medio mensile - sempre lordo - si aggira attorno ai 230 euro. Il Dpcm, infina, sottolinea che gli aumenti riguarderanno anche il personale dei Corpi di polizia dello Stato ad ordinamento civile e militare e il personale delle Forze armate; e il personale universitario a carico dei bilanci delle amministrazioni di appartenenza.