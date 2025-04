Affari tuoi, "Stefano l'impiccato": insulti alla figlia sui titoli di coda

Bene, ma non benissimo. Stefano da Scandicci è il protagonista, piuttosto sfortunato della puntata di Affari tuoi di giovedì sera. Nel quiz del preserale di Rai 1 condotto da Stefano De Martino il nonno toscano si porta a casa 35mila euro. Un discreto gruzzolo, ma i telespettatori a casa si scatenano commentando su X la puntata in tempo reale e dando tutta la colpa alla figlia, che lo ha accompagnato in studio. La partita, infatti, si era messa bene. Stefano rimane con due pacchi da aprire, uno da 100mila euro e l'altro da 10mila. Arriva l'offerta del Dottore da 35mila e su insistenza della figlia decide di accettare, sebbene un disegno dei nipotini a casa lo avrebbe spinto ad andare fino in fondo. Non a caso, scopre alla fine di avere tra le mani il malloppone da 100mila. E alla fine la delusione è palpabile.

"La figlia che rimane zitta una puntata intera e parla proprio quando non deve parlare", contesta un fan sui social. Ed è uno dei tanti commenti, tutti dello stesso tenore: "I nipoti stanno giocando all’impiccato disegnando il nonno...", "Parenti perdenti", "Mi mancherai Stefano da Scandicci", "La figlia doveva continuare a tacere come ha fatto il resto della partita", "Che antipatia sti parenti d'accompagnamento. Da solo sarebbe andato fino alla fine", "Era rimasto con 10k 20k e 100k male che vada erano soldi sicuri, lui si sentiva di avere i 100mila per via del disegno dei nipotini (soldi che infatti aveva) e alla fine accetta i 35k per la figliola STEFANO DA SCANDICCI MA PERCHÉÉÉÉÉÉ", "I segnali devono essere colti! Mannaggia che ha ascoltato la figlia", "Se non ascoltava la figliaaaaaaa", "Quando ci sono i bambini di mezzo e ti fidi, devi farlo fino alla fine. Mannaggia. Però meglio dei diecimila sicuro".

