L'Italia avrà energia pulita costruendo l'elettrodotto con Albania ed Emirati

Cosa hanno in comune Nepal, Bhutan, Paraguay e Albania? Sorpresa: sono i quattro Paesi al mondo dove il 100% dell’energia proviene oggi da fonti rinnovabili. Da qui lo storico accordo firmato da Giorgia Meloni con la stessa Albania e con gli Emirati Arabi Uniti per importare da lì energia attraverso un cavo sottomarino dal costo di un miliardo. Masdar, azienda specializzata emiratina, ha infatti una partnership con Kesh, l’operatore albanese, per espandere la locale generazione di rinnovabili nel Paese balcanico. Si parla di fotovoltaico, eolico, ma anche di sistemi di accumulo.