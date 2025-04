Fulvio Abbate, insulti a Meloni e governo: "I fascisti tornino nelle fogne"

Alla faccia del buonismo di sinistra, Fulvio Abbate non si contiene. Lo scrittore non perde occasione per attaccare e insultare il governo. Accade anche sul 25 aprile. Interpellato sulla Festa della Liberazione e sulle note disposizioni del governo sulla sobrietà da mantenere, il saggista definisce quello che c'è in Italia "un governo di fascisti".

In un video diffuso su Youtube Abbate arriva a dire: "Giorgia Meloni è una fascista che non ha mai compito un gesto di discontinuità rispetto alla sua miserabile storia politica". E ancora: "Il tono sobrio dettato dal governo è irricevibile". La conclusione? Un invito, ossia quello di "tornare nelle fogne".

Immediata la reazione di Giuseppe Cruciani. Il conduttore radiofonico, durante la Zanzara, si toglie qualche sassolino dalla scarpa: "Vi leggo queste parole, in Italia c’è un governo di fascisti, la Meloni è una fascista…questi fascisti dovrebbero stare nelle fogne perché quello è il loro posto. Parole dette dall’amico Fulvio Abbate". Da qui il commento più schietto che mai: "Posa il fiasco! Il 25 aprile si celebra lo stesso, non è colpa di Giorgia Meloni se il Papa è morto il 21 aprile".