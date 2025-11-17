Libero logo
Pensioni dicembre 2025, chi avrà sull'assegno 154 euro in più

di Roberto Tortoralunedì 17 novembre 2025
2' di lettura

Dicembre potrebbe essere non solo il mese delle luci d’artista, ma anche la fine di un anno, il 2025, con il portafogli più gonfio e l’animo un po’ più leggero per molti pensionati: a dicembre “arrivano 154 € in più”, un bonus che suona come un regalo natalizio dai contorni concreti.

Un’agevolazione definita “soldi facili per chi rientra nei requisiti” — ed è vero, perché non serve fare domanda: l’erogazione avviene in automatico. Infatti, l’articolo spiega che l’accredito sarà “riconosciuto automaticamente a chi percepisce trattamenti minimi e rientra nei limiti previsti”: una semplificazione non da poco, che evita cittadini alle prese con moduli o scartoffie. Il bonus comparirà direttamente nel cedolino di dicembre, accanto alla rata mensile dell’assegno.

Ma chi sono tutti i fortunati che incasseranno questi 154 € extra? Il “bonus di fine anno” è destinato ai titolari di pensioni previdenziali INPS con importi bassi, a patto di rispettare certi vincoli di reddito. Non è una mancia a pioggia: “chi ha più pensioni cumulative può comunque beneficiare del contributo”, purché la somma complessiva non superi i limiti stabiliti. L’idea è chiara: dare un sostegno concreto a chi vive con importi ridotti, soprattutto in un momento dell’anno – le feste – in cui le spese si fanno più pesanti.  L’accredito extra non è un vezzo, ma una misura ben strutturata: la voce comparirà chiaramente nel cedolino di dicembre, così che il pensionato sappia che quei soldi non sono un errore ma un riconoscimento, una “misura di sostegno che arriva direttamente e senza passaggi intermedi”. In sintesi: per molti pensionati minimi, dicembre non sarà solo il mese della tredicesima, ma anche quello in cui l’assegno diventa un po’ più generoso.

Buddy Fox