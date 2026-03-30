730, dal 30 aprile la precompilata: tutte le novità (e quali errori evitare)

Un mese al 30 aprile, giorno in cui il modello precompilato torna disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate. Da questa data è così possibile consultare i dati già inseriti dal sistema; dal 15 maggio poi la dichiarazione 730 si può modificare e integrare, oppure accettare senza modifiche e inviare. La scadenza finale è infatti fissata il 30 settembre 2026. Tra le novità principali di quest’anno per chi presenta il modello tramite Caf la possibilità di stampare la lista delle spese sanitarie direttamente dal sito Tessera Sanitaria, senza più dover presentare scontrini e fatture per le verifiche. Il modello viene compilato con i redditi indicati nella Certificazione Unica trasmessa dal datore di lavoro o dall'ente pensionistico, o da altri soggetti sostituti d’imposta entro il 16 marzo.

Sul fronte delle spese che danno diritto a detrazioni troviamo: spese sanitarie trasmesse al Sistema Tessera Sanitaria da farmacie, medici e strutture accreditate, ma anche le fatture di fisioterapisti, psicologi, logopedisti; spese scolastiche e di asilo nido; spese sportive per i figli minorenni; spese universitarie; interessi passivi sul mutuo; contributi previdenziali; premi assicurativi; bonifici per ristrutturazioni edilizie e risparmio energetico; spese comunicate dall’amministratore di condominio; erogazioni liberali agli enti del Terzo settore e le spese funebri.