Pensioni dicembre, chi avrà l'assegno extra per Natale

A dicembre, oltre alla tredicesima e alla quattordicesima se non è stata già erogata a luglio, l’assegno pensionistico di molti italiani sarà più sostanzioso grazie all’accredito del cosiddetto bonus Natale, che in realtà si chiama importo aggiuntivo e ammonta esattamente a 154,94 euro, ma non spetta a tutti i pensionati, bensì solo a coloro che percepiscono una o più pensioni Inps il cui importo complessivo annuo non supera il trattamento minimo, aumentato proprio di questa somma extra, e che rispettano precise soglie reddituali introdotte dalla legge finanziaria del 2001.

In pratica, il bonus è riconosciuto a chi ha pensioni il cui totale è inferiore o uguale al minimo annuo più i 154,94 euro, con eventuale integrazione fino a tale soglia se la pensione è compresa in quell’intervallo, mentre sono esclusi i trattamenti assistenziali come pensioni e assegni sociali o prestazioni per invalidi civili, così come le pensioni di ex dipendenti di enti creditizi, dirigenti d’azienda o qualsiasi trattamento non avente natura pensionistica.