Ucraina-Russia, la guerra in diretta: Usa, "l'ipotesi di fornire caccia a Kiev". Azzardo di Biden? Mariupol: "Tutti i civili evacuino la città"

La tregua umanitaria ha fallito, a Mariuopol e Volnovakha popolazione in trappola: i russi bombardano durante i tentsativi di evacuazione, Mosca e Kiev si rimpallano le responsabilità. Nel frattempo scende in campo Israele, con la visita di Naftali Bennett a Vladimir Putin. Contatto Biden-Putin. Stop alle transazioni in Russia per Visa e Mastercard. La battaglia continua su più fronti: ecco la cronaca in diretta del conflitto in Ucraina.

Ore 9.59 Usa e Polonia, caccia a Kiev?

Poiché non si farù una no-fly zone sull'Ucraina, che determinerebbe l'inizio del conflitto tra Russia e Nato, gli Usa starebbero valutando la possibilità di consegnare caccia alle forze armate ucraine. Secondo quanto riportano Financial Times e Politico, Washington sta prendendo in considerazione con la Polonia un accordo che porterebbe Varsavia ad inviare i suoi Mig-29 di fabbricazione sovietica a Kiev, ottenendo in cambio aerei nuovi americani F-16. "Stiamo lavorando con i polacchi su questa questione e ci stiamo consultando con gli altri alleati Nato", ha detto una fonte della Casa Bianca a Politico. La paura, però, è che Vladimir Putin possa usare la mossa per estendere davvero il conflitto alla Nato.

Ore 9.41 Russia, "Area di Mariupol sotto il controllo di Donetsk"

La milizia popolare dell’autoproclamata repubblica di Donetsk conduce "con successo» operazioni offensive alla periferia della città di Mariupol e il quartiere Stary Krym è ora sotto controllo". Questo è aquanto afferma il portavoce del ministero della Difesa russo, Igor Konashenkov, in un briefing, citato da Tass. "Le unità della milizia popolare della Repubblica di Donetsk stanno conducendo con successo operazioni offensive nella periferia occidentale e nord-occidentale della città di Mariupol. Il quartiere residenziale di Stary Krym è stato preso sotto controllo, ha concluso

Ore 9.23 Mariupol, "evacuare i civili"

Mariupol devastata e sotto assedio dei russi. Così è stata annunciata l'intenzione di voler evacuare i suoi abitanti a partire dalle 12 locali, le 11 in Italia. In città è entrato in vigore un nuovo cessate il fuoco temporaneo, dopo che quello di ieri è stato spezzato dai bombardamenti russi: lo ha annunciato il consiglio comunale precisando che si estenderà dalle 10 alle 21 ora locale (dalle 9 alle 20 italiane). L’evacuazione dei civili è prevista a partire dalle 12 ora locale (le 11 italiane), lungo un percorso concordato.

Ore 8.54 Boris Johnson, il piano per fermare Putin

Boris Johnson ha un piano per fermare Vladimir Putin, piano che si compone di sei punti. È lo stesso primo ministro britannico a descriverne i dettagli in un intervento sul New York Times. Ed è una chiamata all’azione per la comunità internazionale, esortata a reagire alla "barbara e orribile" aggressione dello zar in Ucraina, perché "non saranno gli storici ma il popolo ucraino a giudicarci".

Ore 8.38 Milizie Donetsk: i corridoi umanitari riaprono

I corridoi umanitari a Mariupol e Volnovakha, che ieri - sabato 5 marzo - non hanno retto, riapriranno nella mattinata di oggi. Lo ha confermato Eduard Basurin, vice comandante della milizia popolare dell’autoproclamata repubblica di Donetsk, citato da Tass. "In mattinata verranno nuovamente aperti i corridoi umanitari sia a Mariupol che a Volnovakha. Ci auguriamo che, tuttavia, quei comandanti ucraini che guidano il processo di difesa diano ai loro subordinati un comando per sbloccare l’uscita dagli insediamenti e la popolazione civile possa andare via", ha detto ai giornalisti.

Ore 7.59 Ucraina, "Mariupol sull’orlo della catastrofe umanitaria"

La situazione nella regione di Sumy e nella città di Mariupol è "sull’orlo di una catastrofe umanitaria". Lo ha affermato al canale televisivo Ukraine-24 il consigliere del governo ucraino, Vadim Denisenko, specificando che attualmente non c’è elettricità o acqua nelle città di Akhtyrka e Trostyanets nella regione settentrionale di Sumy.

Ore 07.57 Uk: Russi sorpresi dalla resistenza

Sorprese dalla resistenza ucraina, le forze russe risponde attaccando aree abitate con bombardamenti aerei e terrestri, con "tattiche simili a quelle utilizzate in Cecenia nel 1999 e in Siria nel 2016". Rappresaglie militari contro i civili, insomma. A sostenerlo è l'intelligence della Difesa britannica in un tweet. In particolare, sono prese di mira "aree abitate in diverse località fra cui Kharkiv, Chernihiv e Mariupol". Dal canto suo, la difesa dell'Ucraina continua a colpire le linee di rifornimento russe, "rallentando il tasso di avanzamento delle loro forze di terra".

Ore 07.33 Mykolaiv e Chernihiv, violenti combattimenti

"Violenti combattimenti" in corso per il controllo delle città di Mykolaiv (480 mila abitanti) nel Sud dell'Ucraina, e Chernihiv (287 mila abitanti) nel Nord. Lo rende noto lo stato maggiore di Kiev. Un'altra operazione militare dell'esercito ucraino è in corso nella regione di Donetsk, nella parte orientale del Paese. Ma gli sforzi più importanti sono concentrati sulla città portuale di Mariupol, dove la situazione è "molto difficile" secondo le autorità locali, dopo il fallimento della tregua umanitaria annunciata ieri.

Ore 7.19 Stop forniture di gas a Kiev e altre città

La guerra in Ucraina sta provocando diffuse interruzioni della distribuzione del gas: a confermarlo è l’operatore del sistema di trasmissione del gas, che viene citato da alcuni media locali, che "ha dovuto chiudere 16 stazioni di distribuzione del gas - a Kharkiv, Mykolaiv, Zaporizhzhia, Kyiv, Donetsk e Luhansk". L’operatore ha aggiunto di non essere in grado al momento di ripristinare le forniture in alcune delle zone rimaste scoperte.

Ore 7.12 Kiev, i russi verso la centrale idroelettrica

Le forze al servizio di Vladimir Putin mirano assumere il controllo della diga della centrale idroelettrica di Kaniv, cher si trova circa 150 chilometri a sud di Kiev, lungo le rive del fiume Dnipro. L’allarme arriva dallo stato maggiore delle forze armate ucraine: le unità russe – hanno confermato alle prime ore di domenica i militari – stanno tentando di tutto per penetrare nella periferia sud-occidentale della capitale Kiev.

Ore 6.19 Spari sui civili a Bucha e Gostomel

Vergogna russa. Spari contro i civili bloccano le evacuazioni di Bucha e Gostomel, vicino Kiev. A rivelarlo sono i residenti dell’area secondo quanto rilanciato dai media locali. Le ricostruzioni parlano di almeno tre morti, fra i quali una volontaria che aveva appena consegnato cibo a un rifugio. La ragazza era assieme ad altre due persone in auto quando i russi hanno attaccato.

Ore 4.12 - "Nuova offensiva russa in 24-48 ore"

Le forze russe potrebbero essere entrate in una breve pausa operativa in vista della ripresa delle operazioni contro Kiev, Charkiv e forse Odessa nelle prossime 24-48 ore. A sostenerlo è il think tank americano Institute for the Study for War in un report online, nel quale si osserva come le forze russe non hanno lanciato alcuna offensiva maggiore contro Kiev, Charkiv o Mykolayiv nell'arco dell'ultima giornata.

Ore 01.09 Biden, colloquio telefonico con Zelensky

Joe Biden, si apprende, ha avuto un colloquio con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. La telefonata è stata fatta subtio dopo la visita del premier israeliano Naftali Bennett a Mosca per incontrare il presidente russo Vladimir Putin. "Nell’ambito di un costante dialogo, ho avuto un’altra conversazione" con il presidente americano Joe Biden, ha confermato il presidente ucraino, il quale ha poi sottolineato che "l’agenda ha incluso i temi della sicurezza, dell’assistenza finanziaria per l’Ucraina e le sanzioni alla Russia".

Ore 00.12: Visa e Mastercard, stop alle operazioni.

Russia sempre più isolata. Visa e Mastercard sospenderanno le operazioni in Russia: lo confermano due comunicati diffusi delle due società. Nel dettaglio, Visa fa sapere che "nei prossimi giorni, tutte le transazioni avviate con carte Visa emesse in Russia non funzioneranno più al di fuori del Paese e tutte le carte Visa emesse da istituti finanziari al di fuori della Russia non funzioneranno più all’interno della Federazione Russa". E ancora: "Siamo obbligati ad agire in seguito all’invasione non provocata dell’Ucraina da parte della Russia e agli eventi inaccettabili a cui abbiamo assistito", ha affermato Al Kelly, presidente e amministratore delegato di Visa.

