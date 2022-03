Joe Biden sapeva tutto? "L'espansione della Nato...": la profezia su Putin (nel 1997)

09 marzo 2022 a

a

a

Joe Biden in un video del 20 giugno 1997 aveva previsto che sarebbe scoppiata una guerra per l’eccessiva vicinanza tra i territori Nato e la Russia. Lo stesso pensiero di Vladimir Putin che lo ha portato alla decisione di invadere l'Ucraina. Parole dette 25 anni fa che tornano attuali, fatte dall'allora senatore per il Delaware. “Annettere alla Nato gli Stati Baltici sarebbe l’unica mossa che rischierebbe di provocare una riposta vigorosa e ostile da parte della Russia e spostare gli equilibri tra Russia e Usa”, spiega il futuro presidente degli Usa.

Operazione Porcospino, Putin fregato? Ucraina, sarà il Vietnam dello Zar: rivelazioni sulla strategia di Biden

Le parole furono dette nel discorso al Consiglio Atlantico il 20 giugno del 1997. Alla fine sarà il 2004 l’anno in cui Estonia, Lettonia e Lituania entreranno nella Nato, in compagnia di Bulgaria, Romania e Repubblica Ceca.

Video su questo argomento "Militari con il cancro, ne hai messi 13 nelle bare": accuse agghiaccianti a Joe Biden, chi è questa donna | Video

Il video è stato riproposto dal sito della rivista americana Newsweek: Vladimir Putin ha giustificato l’invasione in Ucraina proprio con i timori di un’adesione di Kiev all’Alleanza atlantica. Una sintonia politica e militare che sembra mettere nuovamente nei guai (politici) l'attuale inquilino della Casa Bianca.

Joe Biden nel 1997: cosa diceva della Nato. Clicca qui per guardare il video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.