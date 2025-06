Kimi Antonelli, clamoroso dopo il podio: "Me lo sentivo..."

Accanto al compagno di squadra George Russell , vincitore del GP, ha celebrato un momento storico, carico di emozioni e soddisfazioni. " È solo l’inizio ", ha scritto l’account ufficiale della Formula 1, rendendo omaggio al giovane. Sui suoi profili social, Antonelli ha condiviso le immagini della giornata con un messaggio semplice e sentito: "Il mio primo podio in F1!" e ha aggiunto: "Grato oltre ogni parola alla squadra e a tutti voi per l’infinito supporto!".

Ieri, domenica 16 giugno, il circuito di Montréal è stato il teatro di un evento destinato a entrare nella storia della Formula 1, almeno per quel che riguarda l'Italia. Per alcuni si è trattato solo di una gara come tante, ma per una persona in particolare è stata una giornata indimenticabile. Al termine del Gp del Canada, il giovane talento della Mercedes, Kimi Antonelli , italianissimo, ha centrato il suo primo podio nella massima categoria del motorsport, dimostrando di essere molto più del “ragazzo prodigio che ha preso il posto di Lewis Hamilton ”: è un pilota maturo, all’altezza della vettura che guida. Terzo pilota più giovane di tutti i tempi a salire su un podio di F1.

Intervistato da Sky Sport a caldo, subito dopo il traguardo, Kimi ha confessato: "Non ho ancora realizzato, sinceramente", definendo la gara come "veramente tosta", ma affrontata con la determinazione di un veterano. "Sono contentissimo del risultato. È molto importante per il team, ma soprattutto per me stesso. Cercheremo di continuare così anche nelle prossime gare". E ha concluso con entusiasmo: "Oggi me lo sentivo ed è arrivato, quindi sono molto contento".