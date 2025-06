Kimi Antonelli e lo champagne: perché è un gesto pazzesco

Il baby campione della Mercedes Kimi Antonelli è un fenomeno in pista, ma anche nel dopo gara. Ieri, domenica 15 giugno, ha conquistato il terzo posto al Gran Premio del Canada, davanti alle due Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Si tratta del primo podio in carriera per il pilota modenese che, per l'occasione, ha festeggiato imitando una leggenda della Formula uno: Ayrton Senna. Il brasiliano, per celebrare il trionfo in Brasile nel 1993 a Interlagos, si versò una bottiglia di champagne in testa. Un gesto imitato proprio da Antonelli, che ha sempre detto di ispirarsi a Senna.

Alla viglia del Gp del Canada, il campioncino italiano aveva spiegato di aver trascorso "tre weekend davvero difficili". Ma non solo: "Per essere onesti, dal punto di vista mentale è stata dura. Perché qui è come stare in una vasca di squali, e se non vai bene finisci divorato. Perciò è importante stare al top".