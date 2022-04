Papa Francesco, nazismo e guerra: orrore sulla tv russa, l'accusa contro il Pontefice

14 aprile 2022 a

a

a

Sappiamo che l'informazione in Russia è a senso unico, guidata e controllata dallo stesso Vladimir Putin. Ma non solo non si può pronunciare la parola "guerra" o si oscurano le notizie sugli orrori contro i civili in Ucraina, perché si attacca anche Papa Francesco dando così anche una accezione religiosa al conflitto. Come mostra un servizio andato in onda ieri sera 13 aprile a Controcorrente, su Rete 4, c'è anche una web tv russa - Gloria tv - che è un totale attacco al Pontefice. Questa televisione online assomiglia a un social, è chiaramente di ispirazione religiosa e punta a demolire la religione cattolica in favore di quella ortodossa conservatrice vicina al patriarca Kirill.

"Non metta insieme donne russe e ucraine", da Kiev un clamoroso schiaffo a Papa Francesco

Alex Orlowski spiega che è tutta "propaganda russa", infatti in uno dei post pubblicati su questa pagina online si vede un militare che con un tono serissimo e inquietante dice che "in Ucraina il nazismo fiorisce come un'erbaccia e so chi l'ha fatto e chi ne aveva bisogno". Quindi si vedono delle immagini di svastiche.

Giovanni Paolo II "profanato". Sfregio dei soldati russi: come hanno ridotto il suo ostensorio

Del resto il Papa continua, a differenza di Kirill, a invocare la pace: "L'aggressione armata di questi giorni, come ogni guerra, rappresenta un oltraggio a Dio, un tradimento blasfemo del Signore della Pasqua, un preferire al suo volto mite quello del falso dio di questo mondo", ha detto ieri. "Sempre la guerra è un'azione umana per portare all'idolatria del potere. La pace di Gesù non sovrasta gli altri, non è mai una pace armata, mai. Le armi del Vangelo sono la preghiera, la tenerezza, il perdono e l'amore gratuito al prossimo, a ogni prossimo. È cosi' che si porta la pace di Dio nel mondo",

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.