Donald Trump Jr contro Joe Biden: "Ucraina paese più corrotto al mondo, che fine faranno i 33 miliardi"

Sbagliato dare 33 miliardi di aiuti militari all'Ucraina. Lo ha affermato Doanald Trump Junior, figlio dell'ex presidente americano Donald Trump, in risposta all'annuncio dato dal successore del padre, il democratico Joe Biden, che nelle ultime ore ha anche invitato il Congresso Usa ad approvare "al più presto" la risoluzione della Casa Bianca. L'Ucraina, è la tesi del primogenito di Donald e Ivanka Trump, è "uno dei Paesi più corrotti al mondo". Per questo quegli stanziamenti, di fatto una garanzia di poter continuare la guerra contro i russi molto a lungo, fino all'esaurimento delle forze del nemico, rischierebbero di finire in un buco nero.

"Che ne dici - ha scritto polemicamente su Twitter il 44enne, rivolgendosi idealmente a Biden - se li usiamo per aiutare gli americani bisognosi? O forse per proteggere i nostri confini? Forse far ripartire il nostro settore energetico? Istruzione? No, invece li daremo a uno dei Paesi più corrotti del mondo, dove sono sicuro che la maggior parte sarà saccheggiata da politici corrotti".

"È cruciale che la mia richiesta di fondi sia approvata il più velocemente possibile - è stato invece l'appello del comandante in capo americano -. Se non aiutiamo gli ucraini a difendere il loro Paese restiamo a guardare mentre i russi continuano a compiere atrocità ed aggressioni". "Sono grato al popolo americano e personalmente al presidente Biden", è stata la risposta di Volodymyr Zelensky, presidente ucraino "inguaiato" proprio da Trump con una telefonata in cui chiedeva a Kiev di indagare su alcuni affari poco chiari di Hunter Biden, figlio di Joe, in Ucraina. Una pressione indebita che ha poi portato a una richiesta di impeachment proprio contro l'ex presidente repubblicano.

