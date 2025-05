Slovenia, rubata la statua di Melania Trump: "Indagini in corso"

Una statua in bronzo che raffigura la First Lady degli Stati uniti, Melania Trump, è stata rubata in Slovenia, il suo paese natale. Lo ha riferito ieri, giovedì 15 maggio, l'agenzia di stampa France Presse. L'incidente è stato denunciato martedì. Gli agenti di polizia si sono recati immediatamente sul posto ed "è stata aperta un'indagine" per trovare il colpevole, ha dichiarato una portavoce della polizia.

La statua era a grandezza naturale e installata su un tronco d'albero in mezzo a un campo privato, nei pressi di Sevnica - una città dell'est della Slovenia, dove Melania Trump ha trascorso l'infanzia. La statua, svelata nel 2020, la rappresentava mentre saluta con la mano, in un gesto ispirato alla posa della coppia presidenziale durante l'insediamento di Donald Trump nel 2017.