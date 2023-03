Drone Usa abbattuto nel Mar Nero, "attività atipica" della Marina russa

16 marzo 2023 a

Intensa attività della Marina russa nel Mar Nero alla ricerca del relitto del drone degli Stati Uniti abbattuto martedì 14 marzo. La Russia ha ritirato venti navi e molte delle unità della sua flotta ausiliaria questa mattina 16 marzo, ha detto il portavoce del Comando meridionale ucraino Natalia Humeniuk, definendola "attività atipica e un certo numero di navi". Le unità navali russe attualmente di stanza nel Mar Nero includono quattro vettori missilistici, uno dei quali è un sommergibile, ha detto Humeniuk alla televisione nazionale. Un massimo di 28 razzi potrebbero essere equipaggiati per il lancio, secondo la portavoce. Gli avvisi di raid aerei sono attivati in tutte le regioni ucraine a partire dalle 9,35. Tuttavia, tutte le navi sono disperse, ha aggiunto Humeniuk, il che può significare che le forze russe stanno cercando di trovare il relitto del drone americano abbattuto da un jet russo.

Secondo la Cnn che cita due funzionari americani, i russi hanno già raggiunto il luogo dell'incidente. La Marina russa, infatti, ha diverse navi nel Mar Nero, comprese unità con base nei porti della Crimea, il che le ha poste in una posizione vantaggiosa per tentare di recuperare il drone MQ-9 Reaper dopo la collisione con i caccia russi. Il drone è caduto in acque internazionali a circa 70 miglia a sud-ovest della Crimea, ha detto uno dei funzionari. Non è chiaro se la Russia sia stata in grado di recuperare i rottami del drone.

Da parte sua il portavoce del Consiglio per la Sicurezza nazionale, John Kirby, non conferma la notizia delle forze russe giunte nell’area del Mar Nero dove è caduto il drone Usa. Tuttavia, ha detto Kirby parlando alla Cnn, per i russi sarà "impossibile recuperare intelligence di valore" dai resti del drone. "Qualunque cosa rimanga di ciò che sta fluttuando saranno probabilmente superfici di controllo del volo - ha sottolineato - Probabilmente nulla con reale valore intrinseco per loro in termini di reingegnerizzazione o qualcosa del genere. Non siamo eccessivamente preoccupati per ciò su cui potrebbero mettere le mani".