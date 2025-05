Milan senza più alibi: è tutto da cambiare

Il calcio italiano ha una grande in più. È il Bologna che gioca questa finale gestendo lo sforzo, in parte, snaturandosi. Non va subito al massimo subito per evitare di bruciarsi e rimanere senza energie per i momenti che contano di più: il quarto d’ora dopo l’intervallo dove infatti alza l’intensità quanto basta per segnare quasi di sfondamento con Ndoye e il finale in cui difende a cinque. È entrata in campo l’intelligenza di un allenatore che aveva perso tre finali perché le aveva giocate al contrario rispetto a questa, partendo a cannone e rimanendo fedele alla sua idea di gioco offensiva fino alla fine. Ma imparare dagli insuccessi è ciò che fanno i grandi e Italiano lo sta diventando.

Aveva intravisto le fratture nello schieramento del Milan che di nuovo tendeva ad allungarsi, come accadeva prima del cambio di modulo. D’altronde i problemi di questa squadra sono ben più profondi ed è ovvio che riemergano in una finale, perché il calcio sa essere giusto e premiare un club che sta lavorando bene come il Bologna e punirne uno che sta lavorando male come il Milan.