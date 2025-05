Joe Biden e le sedia a rotelle: ci hanno sempre mentito?

Del declino fisico di Biden nell’ultimo anno e mezzo del suo mandato, in concomitanza quindi con l’annuncio della sua ricandidatura e la prima parte della campagna, se n’erano accorti tutti, ma la Casa Bianca e parte del suo stesso partito cercarono di nascondere la verità. È quanto emerge da un libro scritto dai due giornalisti Jake Tapper della Cnn e Alex Thompson di Axios, intitolato Original Sin basato su oltre 200 interviste, per lo più con esponenti del partito democratico, quasi tutte realizzate dopo la conclusione delle elezioni del 2024. Il deterioramento fisico di Joe Biden era così grave che i suoi consiglieri valutarono la possibilità che, in caso di rielezione, il presidente sarebbe stato costretto a usare una sedia a rotelle. Il medico personale di Biden, il dottor Kevin O'Connor, aveva avvertito privatamente l’entourage del presidente di una significativa degenerazione della colonna vertebrale che in caso di grave caduta sarebbe costata una lunga convalescenza.

In concomitanza con l’uscita del volume è arrivata anche la notizia che nell’ultimo esame medico di routine gli è stato trovato un piccolo nodulo alla prostata «che ha richiesto ulteriori accertamenti». Ovviamente è troppo presto per dire se si tratta di un nodulo benigno o di qualcosa di più serio ma nel febbraio del 2023 a Biden è già stata asportata una lesione cancerosa dalla pelle del torace. «Come previsto, la biopsia ha confermato che la piccola lesione era un carcinoma basocellulare», dichiarò all'epoca O'Connor, aggiungendo che il tessuto canceroso era stato rimosso con successo e non sarebbero stati necessari ulteriori trattamenti.